На Волині діти віддали наколядовані гроші волонтерам

На Волині діти віддали наколядовані гроші волонтерам
Троє дівчаток на Волині наколядували 2 тисячі гривень і віддали їх волонтерам, які збирають гроші на автомобіль для ЗСУ.

Про це у фейсбуці повідомила волонтерка Валентина Маціюк.

Волонтерка подякувала трьом волинським школяркам: Софійці Бартошук, Софійці та Ангеліні Павченко.

Ці учениці 7-го класу Борочичевського ліцею Мар'янівської громади передали кошти, які наколядували обсягом 2000 гривень, на потреби ЗСУ.
На Волині діти віддали наколядовані гроші волонтерам

«Дівчатка не стоять осторонь,підтримують наших захисників. Аліна Бартошук, сестра Софійки, намалювала чудові патріотичні малюнки. Щиро дякуємо вам за підтримку», - зазначила волонтерка.

Окрім того, вже другий рік поспіль молодь села Борочиче організовує колядки для підтримки наших захисників. Своїми чудовими голосами прославляють народження Христа і підтримують солдата, що виборює волю і незалежність для нашої країни.

Колядники привітали організації,підприємців, працівників селищної та міської рад та наколядували 45,7 тисячі гривень, які передали на потреби ЗСУ.



«Ці кошти будуть долучені до купівлі автомобіля для нашого земляка Сергія Бондара, який боронить Україну в одному з найгарячіших напрямків», - зазначила Валентина Маціюк.

Задонатити на авто для ЗСУ можна на картку:
5168745614283296 (Маціюк Валентина Євгенівна)


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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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