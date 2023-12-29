На Волині діти віддали наколядовані гроші волонтерам

Троє дівчаток на Волині наколядували 2 тисячі гривень і, які збирають гроші на автомобіль для ЗСУ.Про це у фейсбуці повідомила волонтеркаВолонтерка подякувала трьом волинським школяркам:таЦі учениці 7-го класу Борочичевського ліцею Мар'янівської громади передали кошти, які наколядували обсягом 2000 гривень, на потреби ЗСУ.«Дівчатка не стоять осторонь,підтримують наших захисників., сестра Софійки, намалювала чудові патріотичні малюнки. Щиро дякуємо вам за підтримку», - зазначила волонтерка.Окрім того, вже другий рік поспіль молодь села Борочиче організовує колядки для підтримки наших захисників. Своїми чудовими голосами прославляють народження Христа і підтримують солдата, що виборює волю і незалежність для нашої країни.Колядники привітали організації,підприємців, працівників селищної та міської рад та наколядували 45,7 тисячі гривень, які передали на потреби ЗСУ.«Ці кошти будуть долучені до купівлі автомобіля для нашого земляка Сергія Бондара, який боронить Україну в одному з найгарячіших напрямків», - зазначила Валентина Маціюк.