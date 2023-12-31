Виявили тіло волинянки, яка зникла декілька днів тому

Виявили тіло волинянки, яка зникла декілька днів тому
Пошуковці виявили тіло Тетяни Бляшук – 37-річної мешканки Ратного, пошуки якої на Волині на Волині тривали декілька діб.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Тіло зниклої жінки виявили у Ратному сьогодні, 1 січня, перед обідом.

Нагадаємо, Бляшук Тетяна Володимирівна зникла у четвер, 28 грудня 2023 року, повертаючись з роботи додому.
Виявили тіло волинянки, яка зникла декілька днів тому

До пошуків задіяні поліцейські, добровольче формування територіальної громади, працівники ДСНС та водолази.
Виявили тіло волинянки, яка зникла декілька днів тому
Виявили тіло волинянки, яка зникла декілька днів тому

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Теги: смерть, Волинь
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