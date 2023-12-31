Виявили тіло волинянки, яка зникла декілька днів тому

Тетяни Бляшук – 37-річної мешканки Ратного, пошуки якої на Волині на Волині тривали декілька діб.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Тіло зниклої жінки виявили у Ратному сьогодні, 1 січня, перед обідом.



Нагадаємо, Бляшук Тетяна Володимирівна зникла у четвер, 28 грудня 2023 року, повертаючись з роботи додому.



До пошуків задіяні поліцейські, добровольче формування територіальної громади, працівники ДСНС та водолази.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пошуковці виявили тіло– 37-річної мешканки Ратного, пошуки якої на Волині на Волині тривали декілька діб.Про цестало відомо з власних джерел.Тіло зниклої жінки виявили у Ратному сьогодні, 1 січня, перед обідом.Нагадаємо, Бляшук Тетяна Володимирівна, 28 грудня 2023 року, повертаючись з роботи додому.До пошуківі, добровольче формування територіальної громади, працівники ДСНС та водолази.

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