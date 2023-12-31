Виявили тіло волинянки, яка зникла декілька днів тому
Сьогодні, 12:45
Пошуковці виявили тіло Тетяни Бляшук – 37-річної мешканки Ратного, пошуки якої на Волині на Волині тривали декілька діб.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Тіло зниклої жінки виявили у Ратному сьогодні, 1 січня, перед обідом.
Нагадаємо, Бляшук Тетяна Володимирівна зникла у четвер, 28 грудня 2023 року, повертаючись з роботи додому.
До пошуків задіяні поліцейські, добровольче формування територіальної громади, працівники ДСНС та водолази.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Тіло зниклої жінки виявили у Ратному сьогодні, 1 січня, перед обідом.
Нагадаємо, Бляшук Тетяна Володимирівна зникла у четвер, 28 грудня 2023 року, повертаючись з роботи додому.
До пошуків задіяні поліцейські, добровольче формування територіальної громади, працівники ДСНС та водолази.
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