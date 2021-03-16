Поверталася з роботи додому: поліція та рятувальники продовжують пошуки безвісти зниклої волинянки
Сьогодні, 15:00
Поліція продовжує пошуки безвісти зниклої жительки селища Ратне.
Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.
Бляшук Тетяна Володимирівна, 15.10.1986 року народження, жителька селища Ратне.
Зникла у четвер, 28 грудня 2023 року, повертаючись з роботи додому. Місцезнаходження її на даний час невідоме.
Прикмети: зріст 168 см, худорлявої тілобудови, волосся довге, темного кольору.
Була одягнена: в зимову куртку чорного кольору з білими вставками, чорні джинсові штани та чорну шапку. Носила золоту обручку, золоті сережки та золотий ланцюжок з хрестиком. При собі мала мобільний телефон.
До пошуків задіяні поліцейські, добровольче формування територіальної громади, працівники ДСНС та водолази.
"Якщо вам відома будь-яка інформація про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами: (03352) 5-32-84 та 0685147424 або 102". - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.
Бляшук Тетяна Володимирівна, 15.10.1986 року народження, жителька селища Ратне.
Зникла у четвер, 28 грудня 2023 року, повертаючись з роботи додому. Місцезнаходження її на даний час невідоме.
Прикмети: зріст 168 см, худорлявої тілобудови, волосся довге, темного кольору.
Була одягнена: в зимову куртку чорного кольору з білими вставками, чорні джинсові штани та чорну шапку. Носила золоту обручку, золоті сережки та золотий ланцюжок з хрестиком. При собі мала мобільний телефон.
До пошуків задіяні поліцейські, добровольче формування територіальної громади, працівники ДСНС та водолази.
"Якщо вам відома будь-яка інформація про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами: (03352) 5-32-84 та 0685147424 або 102". - наголошують у поліції.
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