Поверталася з роботи додому: поліція та рятувальники продовжують пошуки безвісти зниклої волинянки

Поліція продовжує пошукиПро це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області., 15.10.1986 року народження, жителька селища Ратне.Зникла у четвер, 28 грудня 2023 року, повертаючись з роботи додому. Місцезнаходження її на даний час невідоме.зріст 168 см, худорлявої тілобудови, волосся довге, темного кольору.: в зимову куртку чорного кольору з білими вставками, чорні джинсові штани та чорну шапку. Носила золоту обручку, золоті сережки та золотий ланцюжок з хрестиком. При собі мала мобільний телефон.До пошуків задіяні поліцейські, добровольче формування територіальної громади, працівники ДСНС та водолази."Якщо вам відома будь-яка інформація про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами: (03352) 5-32-84 та 0685147424 або 102". - наголошують у поліції.