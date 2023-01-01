У Польщі близько 500 військових продовжуватимуть шукати елементи російської ракети

російської ракети, яка напередодні порушила повітряний простір РП в районі Люблінського воєводства.



За повідомленням у мережі X Оперативного командування ЗС Польщі, до пошуків залучатимуться 480 бійців військ територіальної оборони, передає



“Повідомляємо, що 30 грудня у Люблінському воєводстві проводитиметься наземний пошук можливих елементів об’єкта, який вчора порушив повітряний простір Польщі. До пошуків будуть залучені близько 480 солдатів військ територіальної оборони”,- йдеться в повідомленні.



Зазначається, що до пошуків долучатимуться військові 2-ї Люблінської бригади і 19-ї Надбужанської бригади військ територіальної оборони РП.



Як повідомляється, метою пошуків буде “остаточне підтвердження того, що жоден елемент повітряного об’єкта не залишився на території Польщі”. Пошуки здійснюватимуться в районі на південний схід від міста Замосць.



В Оперативному командування попросили мешканців Люблінського воєводства з розумінням поставитися до цього.



Оперативне командування Збройних сил Польщі поінформувало в п’ятницю, що у повітряний простір Польщі з боку України вранці зайшов нерозпізнаний повітряний об'єкт. За ним спостерігали сили ППО аж до втрати сигналу на схід від міста Замосць. Згодом було поінформовано, що це російська ракета, яка перебувала у повітряному просторі Польщі упродовж трьох хвилин і залетіла углиб території країни на 40 км.



Під час масованого ракетного удару по Україні 29 грудня РФ атакувала Київ, Львів, Харків, Конотоп, Дніпро, Запоріжжя, Одесу та інші міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підрозділи військ територіальної оборони Польщі продовжуватимуть у пошук можливих елементівРП в районі Люблінського воєводства.За повідомленням у мережі X Оперативного командування ЗС Польщі, до пошуків залучатимуться 480 бійців військ територіальної оборони, передає Укрінформ “Повідомляємо, що 30 грудня у Люблінському воєводстві проводитиметься наземний пошук можливих елементів об’єкта, який вчора порушив повітряний простір Польщі. До пошуків будуть залучені близько 480 солдатів військ територіальної оборони”,- йдеться в повідомленні.Зазначається, що до пошуків долучатимуться військові 2-ї Люблінської бригади і 19-ї Надбужанської бригади військ територіальної оборони РП.Як повідомляється, метою пошуків буде “остаточне підтвердження того, що жоден елемент повітряного об’єкта не залишився на території Польщі”. Пошуки здійснюватимуться в районі на південний схід від міста Замосць.В Оперативному командування попросили мешканців Люблінського воєводства з розумінням поставитися до цього.Оперативне командування Збройних сил Польщі поінформувало в п’ятницю, що у повітряний простір Польщі з боку України вранці зайшов нерозпізнаний повітряний об'єкт. За ним спостерігали сили ППО аж до втрати сигналу на схід від міста Замосць. Згодом було поінформовано, що це російська ракета, яка перебувала у повітряному просторі Польщі упродовж трьох хвилин і залетіла углиб території країни на 40 км.Під час масованого ракетного удару по Україні 29 грудня РФ атакувала Київ, Львів, Харків, Конотоп, Дніпро, Запоріжжя, Одесу та інші міста.

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