У Польщі близько 500 військових продовжуватимуть шукати елементи російської ракети

У Польщі близько 500 військових продовжуватимуть шукати елементи російської ракети
Підрозділи військ територіальної оборони Польщі продовжуватимуть у пошук можливих елементів російської ракети, яка напередодні порушила повітряний простір РП в районі Люблінського воєводства.

За повідомленням у мережі X Оперативного командування ЗС Польщі, до пошуків залучатимуться 480 бійців військ територіальної оборони, передає Укрінформ.

“Повідомляємо, що 30 грудня у Люблінському воєводстві проводитиметься наземний пошук можливих елементів об’єкта, який вчора порушив повітряний простір Польщі. До пошуків будуть залучені близько 480 солдатів військ територіальної оборони”,- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до пошуків долучатимуться військові 2-ї Люблінської бригади і 19-ї Надбужанської бригади військ територіальної оборони РП.

Як повідомляється, метою пошуків буде “остаточне підтвердження того, що жоден елемент повітряного об’єкта не залишився на території Польщі”. Пошуки здійснюватимуться в районі на південний схід від міста Замосць.

В Оперативному командування попросили мешканців Люблінського воєводства з розумінням поставитися до цього.

Оперативне командування Збройних сил Польщі поінформувало в п’ятницю, що у повітряний простір Польщі з боку України вранці зайшов нерозпізнаний повітряний об'єкт. За ним спостерігали сили ППО аж до втрати сигналу на схід від міста Замосць. Згодом було поінформовано, що це російська ракета, яка перебувала у повітряному просторі Польщі упродовж трьох хвилин і залетіла углиб території країни на 40 км.

Під час масованого ракетного удару по Україні 29 грудня РФ атакувала Київ, Львів, Харків, Конотоп, Дніпро, Запоріжжя, Одесу та інші міста.

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Теги: Польща, російська ракета
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