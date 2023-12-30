Росія відмовляється давати пояснення Польщі через ракету

Андрій Ордаш вимагає надати конкретні докази.



Про це заявив тимчасовий повірений у справах росії у Польщі Андрій Ордаш, пише



“Поки не буде надано конкретних доказів, ми не даватимемо жодних пояснень, бо ці звинувачення голослівні. Ця ситуація дуже нагадує інцидент у листопаді минулого року, коли на території Польщі впала ракета та загинули двоє людей. Тоді російську сторону також намагалися звинуватити у цьому інциденті. Пізніше виявилось, що ракета була вистрілена українськими військовими”, – заявив росіянин.



Нагадаємо, що під час масованого ракетного удару росії по Україні вранці 29 грудня невідомий повітряний об'єкт залетів у повітряний простір Польщі.



Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими через порушення повітряного простору країни невідомим об’єктом під час атаки РФ по Україні.



Згодом польський Генеральний штаб підтвердив інформацію, що повітряний простір порушила російська ракета.



Польща вимагає від рф пояснень з приводу порушення свого повітряного простору російською ракетою та негайно “припинити таку діяльність”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кремль відмовляється надавати пояснення Польщі через російську ракету у повітряному просторі країни-члена НАТО. Натомість тимчасовий повірений у справах росії у Польщівимагає надати конкретні докази.Про це заявив тимчасовий повірений у справах росії у Польщі Андрій Ордаш, пише LB.ua “Поки не буде надано конкретних доказів, ми не даватимемо жодних пояснень, бо ці звинувачення голослівні. Ця ситуація дуже нагадує інцидент у листопаді минулого року, коли на території Польщі впала ракета та загинули двоє людей. Тоді російську сторону також намагалися звинуватити у цьому інциденті. Пізніше виявилось, що ракета була вистрілена українськими військовими”, – заявив росіянин.Нагадаємо, що під час масованого ракетного удару росії по Україні вранці 29 грудня невідомий повітряний об'єкт залетів у повітряний простір Польщі.Президент Польщіскликав термінову нараду з військовими через порушення повітряного простору країни невідомим об’єктом під час атаки РФ по Україні.Згодом польський Генеральний штаб підтвердив інформацію, що повітряний простір порушила російська ракета.Польща вимагає від рф пояснень з приводу порушення свого повітряного простору російською ракетою та негайно “припинити таку діяльність”.

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