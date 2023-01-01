Українські безпілотники атакували військові об'єкти у росії, – ЗМІ
Сьогодні, 19:23
Сили оборони вночі 30 грудня завдали удару безпілотниками по військових об'єктах у кількох областях рф.
Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.
Як зазначається, для атаки використали понад 70 дронів різного типу. Вибухи пролунали у Москві, Бєлгороді, Тулі, Твері та найгучніше в Брянську, де група БПЛА вдарила по заводу "Кремній Ел", що є одним із найбільших виробників електроніки для воєнної техніки РФ, зокрема ракет великої дальності та систем ППО "Панцир".
Співрозмовники вказали, що російська ППО змогла збити певну частину безпілотників, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях.
"На відміну від російських терористичних ударів по території України, Сили безпеки та оборони завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога", — додали джерела.
Раніше у міністерстві оборони рф заявили, що нібито відбили атаку дронів.
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Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.
Як зазначається, для атаки використали понад 70 дронів різного типу. Вибухи пролунали у Москві, Бєлгороді, Тулі, Твері та найгучніше в Брянську, де група БПЛА вдарила по заводу "Кремній Ел", що є одним із найбільших виробників електроніки для воєнної техніки РФ, зокрема ракет великої дальності та систем ППО "Панцир".
Співрозмовники вказали, що російська ППО змогла збити певну частину безпілотників, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях.
"На відміну від російських терористичних ударів по території України, Сили безпеки та оборони завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога", — додали джерела.
Раніше у міністерстві оборони рф заявили, що нібито відбили атаку дронів.
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