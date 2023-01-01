Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Карпук

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Карпук
На війні загинув Герой з Волині Микола Карпук.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці Оксана Приступчук.

"Ще одна сумна звістка. Війна обірвала життя мужнього Воїна, мешканця с.Журавлине - Миколи Івановича Карпука. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять ГЕРОЮ, який віддав найдорожче у боротьбі з ворожою навалою", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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