Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Карпук

Микола Карпук.



Про це Оксана Приступчук.



"Ще одна сумна звістка. Війна обірвала життя мужнього Воїна, мешканця с.Журавлине - Миколи Івановича Карпука. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять ГЕРОЮ, який віддав найдорожче у боротьбі з ворожою навалою", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці"Ще одна сумна звістка. Війна обірвала життя мужнього Воїна, мешканця с.Журавлине - Миколи Івановича Карпука. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять ГЕРОЮ, який віддав найдорожче у боротьбі з ворожою навалою", - йдеться в повідомленні.

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