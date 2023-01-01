«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Олексюк, який загинув п’ять місяців тому

Олександра Олексюка.



Про це



"Із глибоким сумом повідомляємо, що завтра, 31 грудня, у Турійськ прибуде траурний кортеж із тілом загиблого захисника України Олександра Олексюка.



22 липня 2023 року наш земляк загинув під час виконання бойового завдання із захисту нашої країни на Запорізькому напрямку.



Турійська громада розділяє біль втрати із рідними Олександра та висловлює щире співчуття батькам, дружині, діткам, рідним, близьким, побратимам", - йдеться в повідомленні.



У звʼязку з трагічною подією з 30 грудня по 1 січня оголошено триденну жалобу.



"Завтра, орієнтовно о 10:30, траурний кортеж прибуде з Ковеля у Турійськ, проїде вулицями Ковельська, Озерна, Ранкова - до будинку загиблого воїна.



Чин поховання - о 13 годині. Потім заупокійна служба відбудеться у Свято-Троїцькому храмі смт Турійськ.



Просимо гідно зустріти Героя і віддати данину шани", - наголосили у громаді.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердили загибель воїна з ВолиніПро це повідомили у Турійській громаді."Із глибоким сумом повідомляємо, що завтра, 31 грудня, у Турійськ прибуде траурний кортеж із тілом загиблого захисника України Олександра Олексюка.22 липня 2023 року наш земляк загинув під час виконання бойового завдання із захисту нашої країни на Запорізькому напрямку.Турійська громада розділяє біль втрати із рідними Олександра та висловлює щире співчуття батькам, дружині, діткам, рідним, близьким, побратимам", - йдеться в повідомленні.У звʼязку з трагічною подією з 30 грудня по 1 січня оголошено триденну жалобу."Завтра, орієнтовно о 10:30, траурний кортеж прибуде з Ковеля у Турійськ, проїде вулицями Ковельська, Озерна, Ранкова - до будинку загиблого воїна.Чин поховання - о 13 годині. Потім заупокійна служба відбудеться у Свято-Троїцькому храмі смт Турійськ.Просимо гідно зустріти Героя і віддати данину шани", - наголосили у громаді.

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