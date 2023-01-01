«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Олексюк, який загинув п’ять місяців тому

«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Олексюк, який загинув п’ять місяців тому
Підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Олексюка.

Про це повідомили у Турійській громаді.

"Із глибоким сумом повідомляємо, що завтра, 31 грудня, у Турійськ прибуде траурний кортеж із тілом загиблого захисника України Олександра Олексюка.

22 липня 2023 року наш земляк загинув під час виконання бойового завдання із захисту нашої країни на Запорізькому напрямку.

Турійська громада розділяє біль втрати із рідними Олександра та висловлює щире співчуття батькам, дружині, діткам, рідним, близьким, побратимам", - йдеться в повідомленні.

У звʼязку з трагічною подією з 30 грудня по 1 січня оголошено триденну жалобу.

"Завтра, орієнтовно о 10:30, траурний кортеж прибуде з Ковеля у Турійськ, проїде вулицями Ковельська, Озерна, Ранкова - до будинку загиблого воїна.

Чин поховання - о 13 годині. Потім заупокійна служба відбудеться у Свято-Троїцькому храмі смт Турійськ.

Просимо гідно зустріти Героя і віддати данину шани", - наголосили у громаді.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Олексюк, який загинув п’ять місяців тому

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З 1 січня на Волині запрацює ще один комплекс автофіксації порушень ПДР
Сьогодні, 21:44
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Олексюк, який загинув п’ять місяців тому
Сьогодні, 21:04
Волинянина, який отримав поранення на Авдіївському напрямку, нагородили медаллю. ФОТО
Сьогодні, 20:46
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Карпук
Сьогодні, 20:13
Погода у Луцьку на завтра, 31 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Волинянина, який отримав поранення на Авдіївському напрямку, нагородили медаллю. ФОТО Волинянина, який отримав поранення на Авдіївському напрямку, нагородили медаллю. ФОТО
Сьогодні, 20:46
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Карпук Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Карпук
Сьогодні, 20:13
На рідну Волинь «На щиті» повертається Герой Олександр Квач На рідну Волинь «На щиті» повертається Герой Олександр Квач
Сьогодні, 14:16
На Донеччині загинув Герой з Волині Олег Патіюк На Донеччині загинув Герой з Волині Олег Патіюк
Сьогодні, 12:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З 1 січня на Волині запрацює ще один комплекс автофіксації порушень ПДР
Сьогодні, 21:44
 0
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Олексюк, який загинув п’ять місяців тому
Сьогодні, 21:04
 0
Волинянина, який отримав поранення на Авдіївському напрямку, нагородили медаллю. ФОТО
Сьогодні, 20:46
 0
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Карпук
Сьогодні, 20:13
 0
Погода у Луцьку на завтра, 31 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8