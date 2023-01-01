З 1 січня на Волині запрацює ще один комплекс автофіксації порушень ПДР

З 1 січня на Волині запрацює ще один комплекс автофіксації порушень ПДР
З 1 січня на одній з автодоріг на Волині офіційно запрацює ще один комплекс автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
Комплекс "КАСКАД" працюватиме в селі Струмівка Луцького району.

За даними правоохоронців, комплекс автоматичної фіксації розміщений на 97-му кілометрі автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу — вулиця Лісна, пише Суспільне.

Загалом, з 1 січня в Україні запрацюють 50 комплексів "КАСКАД".

Які порушення фіксує КАСКАД

Згідно з інформацією "Українських системних інновацій", комплексна автоматизована система контролю автомобільних доріг (КАСКАД) — це інтелектуальна система, яка виявляє та фіксує такі порушення:

порушення водіями швидкісного режиму руху;

контроль проїзду по смузі громадського транспорту;

порушення правил проїзду перехресть і проїзд на червоний сигнал світлофора;

виїзд на смугу зустрічного руху;

порушення правил рядності і дорожньої розмітки;

порушення правил паркування;

поліцейське панорамне відеоспостереження;

ненадання переваги пішоходу на пішоходному переході.

Штраф за перевищення швидкості руху від 20 до 50 км/год за статтею 122 КУпАП становить 340 гривень, за більш як 50 км/год — 1 700 грн.
За проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора та виїзд на смугу зустрічного руху — 510 гривень.

Що відомо про камери на дорогах Волині

У 2022-му роботу камер автофіксації порушень ПДР призупинили після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Наприкінці квітня на дорогах Волині відновили роботу шість комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості.

Наразі чотири такі камери розташовані в Луцьку, ще дві — в Луцькому районі.

В жовтні на автошляху Н-22 в селі Струмівка Луцького району встановили ще одну камеру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Комплекс "КАСКАД" розташований при вʼїзді до села зі сторони Рівного.

В листопаді камери також з'явилися в селі Жидичин та на автомобільній дорозі Луцьк — Володимир у селі Затурці.

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Теги: Луцьк, камери автофіксації ПДР
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