У катівнях росіян залишаються троє оборонців «Азовсталі» з Ковеля
Сьогодні, 22:48
Ковельчани вкотре організували акцію на підтримку полонених.
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
«Другий Новий рік в полоні. Не мовчи! Полон – вбиває». Ковельчани сьогодні, 30 грудня, вкотре зібрались у центральній частині міста, щоб нагадати, що в полоні немає свят, а є постійні катування, ізоляція, невідомість.
Як завжди у руках учасників плакати. Цього разу ще – символічні новорічні прикраси з написами: «Не мовчи!», «Полон – вбиває», «Моя душа в полоні».
Наразі у катівнях росіян залишаються троє оборонців Азовсталі з Ковеля: Владислав Бакум, Андрій Богдан і Владислав Оксеньчук.
Їх рідні не перестають за них боротись. Світлана Богдан каже, що уже двадцятий місяць захисники Маріуполя, її син Андрій перебувають у російських застінках.
– Ми просимо підтримки кожного. Будь ласка, боріться разом з нами за них. Вони чекають обміну. А їх має чекати уся Україна.
Мама Владислава Бакума Тетяна продовжує: «Наші діти у полоні на свята, а хтось у полоні свят. Ми чекаємо, ми тримаємось, ми віримо, що нарешті наше різдвяне бажання здійсниться».
Ми віримо разом з Вами. Чекаємо наших полонених якнайшвидше вдома.
Акції на підтримку полонених сьогодні пройшли в багатьох українських містах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
«Другий Новий рік в полоні. Не мовчи! Полон – вбиває». Ковельчани сьогодні, 30 грудня, вкотре зібрались у центральній частині міста, щоб нагадати, що в полоні немає свят, а є постійні катування, ізоляція, невідомість.
Як завжди у руках учасників плакати. Цього разу ще – символічні новорічні прикраси з написами: «Не мовчи!», «Полон – вбиває», «Моя душа в полоні».
Наразі у катівнях росіян залишаються троє оборонців Азовсталі з Ковеля: Владислав Бакум, Андрій Богдан і Владислав Оксеньчук.
Їх рідні не перестають за них боротись. Світлана Богдан каже, що уже двадцятий місяць захисники Маріуполя, її син Андрій перебувають у російських застінках.
– Ми просимо підтримки кожного. Будь ласка, боріться разом з нами за них. Вони чекають обміну. А їх має чекати уся Україна.
Мама Владислава Бакума Тетяна продовжує: «Наші діти у полоні на свята, а хтось у полоні свят. Ми чекаємо, ми тримаємось, ми віримо, що нарешті наше різдвяне бажання здійсниться».
Ми віримо разом з Вами. Чекаємо наших полонених якнайшвидше вдома.
Акції на підтримку полонених сьогодні пройшли в багатьох українських містах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Традиційне ткацтво громади на Волині внесли у національний перелік культурної спадщини
Сьогодні, 23:19
Масований обстріл Харкова: 20 постраждалих, серед них – діти й британський журналіст
Сьогодні, 23:00
У катівнях росіян залишаються троє оборонців «Азовсталі» з Ковеля
Сьогодні, 22:48
Прикордонна служба підтвердила, що може вимагати у багатодітних чоловіків військово-облікові документи
Сьогодні, 22:04