У катівнях росіян залишаються троє оборонців «Азовсталі» з Ковеля

У катівнях росіян залишаються троє оборонців «Азовсталі» з Ковеля
Ковельчани вкотре організували акцію на підтримку полонених.

Про це повідомили у Ковельській міській раді.

«Другий Новий рік в полоні. Не мовчи! Полон – вбиває». Ковельчани сьогодні, 30 грудня, вкотре зібрались у центральній частині міста, щоб нагадати, що в полоні немає свят, а є постійні катування, ізоляція, невідомість.

Як завжди у руках учасників плакати. Цього разу ще – символічні новорічні прикраси з написами: «Не мовчи!», «Полон – вбиває», «Моя душа в полоні».

Наразі у катівнях росіян залишаються троє оборонців Азовсталі з Ковеля: Владислав Бакум, Андрій Богдан і Владислав Оксеньчук.

Їх рідні не перестають за них боротись. Світлана Богдан каже, що уже двадцятий місяць захисники Маріуполя, її син Андрій перебувають у російських застінках.

– Ми просимо підтримки кожного. Будь ласка, боріться разом з нами за них. Вони чекають обміну. А їх має чекати уся Україна.
У катівнях росіян залишаються троє оборонців «Азовсталі» з Ковеля

Мама Владислава Бакума Тетяна продовжує: «Наші діти у полоні на свята, а хтось у полоні свят. Ми чекаємо, ми тримаємось, ми віримо, що нарешті наше різдвяне бажання здійсниться».

Ми віримо разом з Вами. Чекаємо наших полонених якнайшвидше вдома.

Акції на підтримку полонених сьогодні пройшли в багатьох українських містах.
У катівнях росіян залишаються троє оборонців «Азовсталі» з Ковеля
У катівнях росіян залишаються троє оборонців «Азовсталі» з Ковеля
У катівнях росіян залишаються троє оборонців «Азовсталі» з Ковеля
У катівнях росіян залишаються троє оборонців «Азовсталі» з Ковеля


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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