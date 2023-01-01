Ковельчани вкотре організували акцію на підтримку полонених.Про це повідомили у Ковельській міській раді.«Другий Новий рік в полоні. Не мовчи! Полон – вбиває». Ковельчани сьогодні, 30 грудня, вкотре зібрались у центральній частині міста, щоб нагадати, що в полоні немає свят, а є постійні катування, ізоляція, невідомість.Як завжди у руках учасників плакати. Цього разу ще – символічні новорічні прикраси з написами: «Не мовчи!», «Полон – вбиває», «Моя душа в полоні».Наразі у катівнях росіян залишаються троє оборонців Азовсталі з Ковеля:Їх рідні не перестають за них боротись.каже, що уже двадцятий місяць захисники Маріуполя, її син Андрій перебувають у російських застінках.– Ми просимо підтримки кожного. Будь ласка, боріться разом з нами за них. Вони чекають обміну. А їх має чекати уся Україна.Мама Владислава Бакумапродовжує: «Наші діти у полоні на свята, а хтось у полоні свят. Ми чекаємо, ми тримаємось, ми віримо, що нарешті наше різдвяне бажання здійсниться».Ми віримо разом з Вами. Чекаємо наших полонених якнайшвидше вдома.Акції на підтримку полонених сьогодні пройшли в багатьох українських містах.