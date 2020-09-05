Традиційне ткацтво громади на Волині внесли у національний перелік культурної спадщини





Про це повідомили у Волинському науково-методичному центрі культури, пише



За даними Міністерства Культури України традиційне ткацтво Камінь-Каширської громади нині побутує у 24 селах: Видерта, Підріччя, Щитинь, Боровне, Брониця, Велика Глуша, Пнівне, Мала Глуша, Гута-Боровенська, Грудки, Воєгоще, Раків Ліс, Невір, Мостище, Черче, Мельники, Бузаки, Ворокомле, Сошичне, Островок, Качин, Фаринки, Добре і Підбороччя.



У своєму наказі Мінкульт рекомендував громаді до 15 лютого 2024 року розробити і представити план охорони ткацтва на п'ять років.



Як зазначили у Волинському науково-методичному центрі, окрім ткацтва, до національного переліку нематеріальної культурної спадщини з Волині також належать: "Соломоплетіння та народна флористика Турійщини" і приготування української традиційної страви "Голубці".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Традиційне ткацтво у Камінь-Каширській громаді на Волині офіційно внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини.Про це повідомили у Волинському науково-методичному центрі культури, пише Суспільне За даними Міністерства Культури України традиційне ткацтво Камінь-Каширської громади нині побутує у 24 селах: Видерта, Підріччя, Щитинь, Боровне, Брониця, Велика Глуша, Пнівне, Мала Глуша, Гута-Боровенська, Грудки, Воєгоще, Раків Ліс, Невір, Мостище, Черче, Мельники, Бузаки, Ворокомле, Сошичне, Островок, Качин, Фаринки, Добре і Підбороччя.У своєму наказі Мінкульт рекомендував громаді до 15 лютого 2024 року розробити і представити план охорони ткацтва на п'ять років.Як зазначили у Волинському науково-методичному центрі, окрім ткацтва, до національного переліку нематеріальної культурної спадщини з Волині також належать: "Соломоплетіння та народна флористика Турійщини" і приготування української традиційної страви "Голубці".

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