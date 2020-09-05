Традиційне ткацтво громади на Волині внесли у національний перелік культурної спадщини
30 грудень, 23:19
Традиційне ткацтво у Камінь-Каширській громаді на Волині офіційно внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини.
Про це повідомили у Волинському науково-методичному центрі культури, пише Суспільне.
За даними Міністерства Культури України традиційне ткацтво Камінь-Каширської громади нині побутує у 24 селах: Видерта, Підріччя, Щитинь, Боровне, Брониця, Велика Глуша, Пнівне, Мала Глуша, Гута-Боровенська, Грудки, Воєгоще, Раків Ліс, Невір, Мостище, Черче, Мельники, Бузаки, Ворокомле, Сошичне, Островок, Качин, Фаринки, Добре і Підбороччя.
У своєму наказі Мінкульт рекомендував громаді до 15 лютого 2024 року розробити і представити план охорони ткацтва на п'ять років.
Як зазначили у Волинському науково-методичному центрі, окрім ткацтва, до національного переліку нематеріальної культурної спадщини з Волині також належать: "Соломоплетіння та народна флористика Турійщини" і приготування української традиційної страви "Голубці".
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Про це повідомили у Волинському науково-методичному центрі культури, пише Суспільне.
За даними Міністерства Культури України традиційне ткацтво Камінь-Каширської громади нині побутує у 24 селах: Видерта, Підріччя, Щитинь, Боровне, Брониця, Велика Глуша, Пнівне, Мала Глуша, Гута-Боровенська, Грудки, Воєгоще, Раків Ліс, Невір, Мостище, Черче, Мельники, Бузаки, Ворокомле, Сошичне, Островок, Качин, Фаринки, Добре і Підбороччя.
У своєму наказі Мінкульт рекомендував громаді до 15 лютого 2024 року розробити і представити план охорони ткацтва на п'ять років.
Як зазначили у Волинському науково-методичному центрі, окрім ткацтва, до національного переліку нематеріальної культурної спадщини з Волині також належать: "Соломоплетіння та народна флористика Турійщини" і приготування української традиційної страви "Голубці".
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