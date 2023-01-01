У Ковелі попрощались з Героєм Андрієм Шевченком. ФОТО

У Ковелі попрощались з військовимПро це повідомили у Ковельській міській раді.У Ковелі віддали останні почесті воїну, який майже два роки боронив Україну на фронті.Народився ковельчанин 5 червня 1977 року у Ковелі. Навчався у школі №10.Пройшов строкову службу.1 березня 2022 року його мобілізували. 26 листопада нинішнього року Андрій отримав дуже важкі поранення від підриву на ворожій міні в районі населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.На жаль, через понад місяць після поранення життя Андрія Шевченка обірвалося у рідному Ковелі.«Непростим був його життєвий шлях. Поваги заслуговує те, що Андрій Шевченко став на захист своєї країни, гідно виконував обов’язок. Висловлюю співчуття рідним Андрія Шевченка – дітям, братові, дружині, усім, хто його знав і любив», – зазначив міський головапід час громадянської панахиди.Поховали воїна на Алеї Героїв міського кладовища.