У Ковелі попрощались з Героєм Андрієм Шевченком. ФОТО
Сьогодні, 01:34
У Ковелі попрощались з військовим Андрієм Шевченком.
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
У Ковелі віддали останні почесті воїну, який майже два роки боронив Україну на фронті.
Народився ковельчанин 5 червня 1977 року у Ковелі. Навчався у школі №10.
Пройшов строкову службу.
1 березня 2022 року його мобілізували. 26 листопада нинішнього року Андрій отримав дуже важкі поранення від підриву на ворожій міні в районі населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.
На жаль, через понад місяць після поранення життя Андрія Шевченка обірвалося у рідному Ковелі.
«Непростим був його життєвий шлях. Поваги заслуговує те, що Андрій Шевченко став на захист своєї країни, гідно виконував обов’язок. Висловлюю співчуття рідним Андрія Шевченка – дітям, братові, дружині, усім, хто його знав і любив», – зазначив міський голова Ігор Чайка під час громадянської панахиди.
Поховали воїна на Алеї Героїв міського кладовища.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили у Ковельській міській раді.
У Ковелі віддали останні почесті воїну, який майже два роки боронив Україну на фронті.
Народився ковельчанин 5 червня 1977 року у Ковелі. Навчався у школі №10.
Пройшов строкову службу.
1 березня 2022 року його мобілізували. 26 листопада нинішнього року Андрій отримав дуже важкі поранення від підриву на ворожій міні в районі населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.
На жаль, через понад місяць після поранення життя Андрія Шевченка обірвалося у рідному Ковелі.
«Непростим був його життєвий шлях. Поваги заслуговує те, що Андрій Шевченко став на захист своєї країни, гідно виконував обов’язок. Висловлюю співчуття рідним Андрія Шевченка – дітям, братові, дружині, усім, хто його знав і любив», – зазначив міський голова Ігор Чайка під час громадянської панахиди.
Поховали воїна на Алеї Героїв міського кладовища.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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