У Ковелі попрощались з Героєм Андрієм Шевченком. ФОТО

У Ковелі попрощались з Героєм Андрієм Шевченком. ФОТО
У Ковелі попрощались з військовим Андрієм Шевченком.

Про це повідомили у Ковельській міській раді.

У Ковелі віддали останні почесті воїну, який майже два роки боронив Україну на фронті.

Народився ковельчанин 5 червня 1977 року у Ковелі. Навчався у школі №10.

Пройшов строкову службу.

1 березня 2022 року його мобілізували. 26 листопада нинішнього року Андрій отримав дуже важкі поранення від підриву на ворожій міні в районі населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.

На жаль, через понад місяць після поранення життя Андрія Шевченка обірвалося у рідному Ковелі.

«Непростим був його життєвий шлях. Поваги заслуговує те, що Андрій Шевченко став на захист своєї країни, гідно виконував обов’язок. Висловлюю співчуття рідним Андрія Шевченка – дітям, братові, дружині, усім, хто його знав і любив», – зазначив міський голова Ігор Чайка під час громадянської панахиди.

Поховали воїна на Алеї Героїв міського кладовища.
У Ковелі попрощались з Героєм Андрієм Шевченком. ФОТО

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

У Ковелі попрощались з Героєм Андрієм Шевченком. ФОТО
У Ковелі попрощались з Героєм Андрієм Шевченком. ФОТО
У Ковелі попрощались з Героєм Андрієм Шевченком. ФОТО
У Ковелі попрощались з Героєм Андрієм Шевченком. ФОТО
У Ковелі попрощались з Героєм Андрієм Шевченком. ФОТО
У Ковелі попрощались з Героєм Андрієм Шевченком. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі попрощались з Героєм Андрієм Шевченком. ФОТО
Сьогодні, 01:34
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Традиційне ткацтво громади на Волині внесли у національний перелік культурної спадщини
30 грудень, 23:19
Масований обстріл Харкова: 20 постраждалих, серед них – діти й британський журналіст
30 грудень, 23:00
У катівнях росіян залишаються троє оборонців «Азовсталі» з Ковеля
30 грудень, 22:48
Схожі новини
У катівнях росіян залишаються троє оборонців «Азовсталі» з Ковеля У катівнях росіян залишаються троє оборонців «Азовсталі» з Ковеля
30 грудень, 22:48
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Олексюк, який загинув п’ять місяців тому «На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Олексюк, який загинув п’ять місяців тому
30 грудень, 21:04
Волинянина, який отримав поранення на Авдіївському напрямку, нагородили медаллю. ФОТО Волинянина, який отримав поранення на Авдіївському напрямку, нагородили медаллю. ФОТО
30 грудень, 20:46
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Карпук Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Карпук
30 грудень, 20:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі попрощались з Героєм Андрієм Шевченком. ФОТО
Сьогодні, 01:34
 0
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Традиційне ткацтво громади на Волині внесли у національний перелік культурної спадщини
30 грудень, 23:19
 0
Масований обстріл Харкова: 20 постраждалих, серед них – діти й британський журналіст
30 грудень, 23:00
 0
У катівнях росіян залишаються троє оборонців «Азовсталі» з Ковеля
30 грудень, 22:48
 0
Медіа
відео
1/8