Обстріл Києва 29 грудня: кількість загиблих зросла до 17





Про це Сергій Попко.



"Рятувальники виявили ще одного загиблого. Сімнадцять. Вже сімнадцять життів мирних мешканців забрав ракетний удар російських нелюдів. Пошукова операція ще триває. Велика трагедія для міста. 1 січня в Києві - День жалоби", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість загиблих внаслідок обстрілу Києва, що стався 29 грудня, зросла до 17.Про це повідомив начальник КМВА"Рятувальники виявили ще одного загиблого. Сімнадцять. Вже сімнадцять життів мирних мешканців забрав ракетний удар російських нелюдів. Пошукова операція ще триває. Велика трагедія для міста. 1 січня в Києві - День жалоби", - йдеться в повідомленні.

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