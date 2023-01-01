Обстріл Києва 29 грудня: кількість загиблих зросла до 17

Обстріл Києва 29 грудня: кількість загиблих зросла до 17
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Києва, що стався 29 грудня, зросла до 17.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Рятувальники виявили ще одного загиблого. Сімнадцять. Вже сімнадцять життів мирних мешканців забрав ракетний удар російських нелюдів. Пошукова операція ще триває. Велика трагедія для міста. 1 січня в Києві - День жалоби", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Київ
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