31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує письменниця Юлія Смаль (на фото).
Також особисте свято відзначають голова громадської організації «Жінки Волині» Енна Юрченко, волонтер Дарія Барчук та медик Олег Яковенко.
Цього дня іменини у тих, кого звуть Михайло, Петро, Меланія.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
31 грудня 1939 року вважають офіційним початком роботи луцького міськвиконкому, а отже, і міського голови, оскільки зберігся протокол засідання президії Луцької міськради від цього дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також особисте свято відзначають голова громадської організації «Жінки Волині» Енна Юрченко, волонтер Дарія Барчук та медик Олег Яковенко.
Цього дня іменини у тих, кого звуть Михайло, Петро, Меланія.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
31 грудня 1939 року вважають офіційним початком роботи луцького міськвиконкому, а отже, і міського голови, оскільки зберігся протокол засідання президії Луцької міськради від цього дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Традиційне ткацтво громади на Волині внесли у національний перелік культурної спадщини
30 грудень, 23:19
Масований обстріл Харкова: 20 постраждалих, серед них – діти й британський журналіст
30 грудень, 23:00
У катівнях росіян залишаються троє оборонців «Азовсталі» з Ковеля
30 грудень, 22:48
Прикордонна служба підтвердила, що може вимагати у багатодітних чоловіків військово-облікові документи
30 грудень, 22:04