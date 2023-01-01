Масований обстріл Харкова: 20 постраждалих, серед них – діти й британський журналіст

Російські війська у суботу ввечері, 30 грудня, завдали понад 6 ударів по Харкову, є пошкодження цивільної інфраструктури й будинків, відомо про 20 постраждалих, у тому числі 2 неповнолітніх та журналіста з Великої Британії.Про це пише УП з посиланням на мера Харкова, голову Харківської ОВАта голову МВСОкупанти завдали більше 6 ударів, зокрема, по центральній частині Харкова."Є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях влучань", - йдеться в повідомленні.Водночас Терехов повідомив про приліт у житловий будинок в центрі міста."Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Виключно цивільна інфраструктура!", - написав Синєгубов.За даними УП, пошкоджено, зокрема, готель Kharkiv Palace.О 20:23 Терехов повідомив, що, за попередніми даними, загиблих внаслідок обстрілу немає."Маємо на даний момент 14 постраждалих. За попередньою інформацією - 5 вже у лікарні", - йдеться в повідомленні.Пізніше кількість постраждалих зросла до 16.За даними Синєгубова, станом на 20:30 госпіталізовано 8 осіб."Серед постраждалих внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку - хлопець 16 років, госпіталізований із уламковими пораненнями до лікувальної установи, стан - середній", - написав голова ОВА.Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що серед постраждалих внаслідок обстрілу Харкова – журналіст із Великої Британії.Мер Харкова Ігор Терехов ефірі телемарафону повідомив, що до лікарів звернулося "17 мешканців міста Харкова і тих, хто постраждав у готелі".Зокрема, постраждав іноземний журналіст, він у лікарні. Крім цього, госпіталізовано 9 людей."Було потрапляння в центральний готель міста Харкова, де перебували люди, які дістали поранень. Крім цього, був приліт і вибухи в житловому будинку, там теж є поранені, серйозні руйнації", - розповів мер.О 21:36 Харківська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок ворожої атаки на центр Харкова поранено 20 осіб, серед них діти та іноземець.У результаті обстрілів пошкоджено готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торгівельні павільйоні та автомобілі людей тощо."Станом на зараз відомо про 20 поранених, серед них двоє хлопців 16 та 14 років і радник по безпеці команди журналістів німецького медіа — громадянин Великої Британії. Девʼятеро осіб з усіх постраждалих отримали допомогу на місці.За попередніми даними, ворог бив по місту ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області", - зазначили у прокуратурі.