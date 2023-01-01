У Польщі не знайшли елементів російської ракети, яка залетіла на територію країни

У Польщі не знайшли елементів російської ракети, яка залетіла на територію країни
У Люблінському воєводстві майже 500 бійців територіальної оборони долучилися до наземного пошуку можливих елементів ракети, яка вчора, 29 грудня, влетіла на територію Польщі. Слідів російської зброї не знайшли.

Про це повідомило Оперативне командування Польщі, пише Громадське.

Військові не виявили елементів зброї, яка б могла загрожувати безпеці місцевих жителів.

Пошуки вирішили провести, щоб упевнитися, що жоден компонент ракети не залишився на території країни. Польову перевірку вже завершено, подальших — Оперативне командування проводити не планує.

Під час російського масованого ракетного обстрілу по території України зранку 29 грудня Польща зафіксувала, що в її повітряний простір зайшов невпізнаний об'єкт, повідомило Оперативне командування Польщі.

Польське видання RMF24 повідомило, що об’єкт рухався з великою швидкістю. Його бачили жителі села Долобичів на Люблінщині. У цьому районі навколо Пшеводува рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.
У Польщі не знайшли елементів російської ракети, яка залетіла на територію країни

Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду в Бюро національної безпеки з головою Міністерства національної оборони, начальником Генштабу та оперативним командувачем Збройних сил Польщі для обговорення ситуації щодо невпізнаного об'єкта.
У Польщі не знайшли елементів російської ракети, яка залетіла на територію країни

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, ракета
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі не знайшли елементів російської ракети, яка залетіла на територію країни
Сьогодні, 06:06
Обстріл Києва 29 грудня: кількість загиблих зросла до 17
Сьогодні, 04:01
У Ковелі попрощались з Героєм Андрієм Шевченком. ФОТО
Сьогодні, 01:34
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Традиційне ткацтво громади на Волині внесли у національний перелік культурної спадщини
30 грудень, 23:19
Схожі новини
Росія відмовляється давати пояснення Польщі через ракету Росія відмовляється давати пояснення Польщі через ракету
30 грудень, 18:06
Польські слідчі вважають, що у Пшеводуві впала ракета української ППО, – ЗМІ Польські слідчі вважають, що у Пшеводуві впала ракета української ППО, – ЗМІ
26 вересень, 12:26
У Польщі знайшли боєголовку від російської ракети, що впала на території країни у грудні У Польщі знайшли боєголовку від російської ракети, що впала на території країни у грудні
19 травень, 17:10
У лісі на півночі Польщі знайшли уламки об’єкта, схожого на ракету повітря-земля, – ЗМІ У лісі на півночі Польщі знайшли уламки об’єкта, схожого на ракету повітря-земля, – ЗМІ
27 квітень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі не знайшли елементів російської ракети, яка залетіла на територію країни
Сьогодні, 06:06
 0
Обстріл Києва 29 грудня: кількість загиблих зросла до 17
Сьогодні, 04:01
 0
У Ковелі попрощались з Героєм Андрієм Шевченком. ФОТО
Сьогодні, 01:34
 0
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Традиційне ткацтво громади на Волині внесли у національний перелік культурної спадщини
30 грудень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8