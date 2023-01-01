У Польщі не знайшли елементів російської ракети, яка залетіла на територію країни





Про це повідомило Оперативне командування Польщі, пише



Військові не виявили елементів зброї, яка б могла загрожувати безпеці місцевих жителів.



Пошуки вирішили провести, щоб упевнитися, що жоден компонент ракети не залишився на території країни. Польову перевірку вже завершено, подальших — Оперативне командування проводити не планує.



Під час російського масованого ракетного обстрілу по території України зранку 29 грудня Польща зафіксувала, що в її повітряний простір зайшов невпізнаний об'єкт, повідомило Оперативне командування Польщі.



Польське видання RMF24 повідомило, що об’єкт рухався з великою швидкістю. Його бачили жителі села Долобичів на Люблінщині. У цьому районі навколо Пшеводува рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.



Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду в Бюро національної безпеки з головою Міністерства національної оборони, начальником Генштабу та оперативним командувачем Збройних сил Польщі для обговорення ситуації щодо невпізнаного об'єкта.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Люблінському воєводстві майже 500 бійців територіальної оборони долучилися до наземного пошуку можливих елементів ракети, яка вчора, 29 грудня, влетіла на територію Польщі. Слідів російської зброї не знайшли.Про це повідомило Оперативне командування Польщі, пише Громадське Військові не виявили елементів зброї, яка б могла загрожувати безпеці місцевих жителів.Пошуки вирішили провести, щоб упевнитися, що жоден компонент ракети не залишився на території країни. Польову перевірку вже завершено, подальших — Оперативне командування проводити не планує.Під час російського масованого ракетного обстрілу по території України зранку 29 грудня Польща зафіксувала, що в її повітряний простір зайшов невпізнаний об'єкт, повідомило Оперативне командування Польщі.Польське видання RMF24 повідомило, що об’єкт рухався з великою швидкістю. Його бачили жителі села Долобичів на Люблінщині. У цьому районі навколо Пшеводува рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.Президент Польщіскликав термінову нараду в Бюро національної безпеки з головою Міністерства національної оборони, начальником Генштабу та оперативним командувачем Збройних сил Польщі для обговорення ситуації щодо невпізнаного об'єкта.

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