Ситуація на фронті станом на ранок 31 грудня

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовуючи тактику терору, завдаючи ракетних та авіаційних ударів, стріляючи ракетними системами не тільки по військових, але й по численних цивільних цілях.Протягом доби 30 грудня відбулось 54 бойові дії. Ворог завдав загалом 9х ракетних та 55х авіаційних ударів, 79х ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.Вдарив керованими ракетами Х-59 по містам Дніпро та Одеса, 1x "Іскандер" по Запоріжжі, та зенітні керовані ракети С-300 Українська протиповітряна оборона знищила 1х керованих ракет Х-59. На жаль, російські терористичні атаки вбивають та поранені мирних жителів. Зруйновані або пошкоджені приватні помешкання та багатоповерхові будинки, готель, лікарні та інша цивільна та промислова інфраструктура.Авіаудари вдарили по Архипівці (Чернігівська область), Товстодубове (Сумська область), Синьківці, Піщане (Харківська область), Новоселівське, Стельмахівці, Надія, Білохорівці (Луганська область), Авдіївці, Новомихайлівці, Старомайорське (Донецька область), Тяхинці та Херсонській (Херсонська область).Під артилерійський обстріл потрапили близько 150х населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.Оперативно-стратегічне угруповання "Півнич", сокири Волинь таПолісся: без суттєвих змін.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник зберігає військову присутність у районах Росії, що межує з Україною. Ворожі війська ведуть активні підривні дії, щоб запобігти розгортанню українських військ під загрозою сокир. Противник збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області (росія).Оперативно-стратегічне угруповання «Хортиця», вісь Куп’янська: українські захисники відбили 8 разів ворожих атак у околицях населеного пункту Синьківка (Харківська область). Ворог зробив невдалі спроби прорвати оборону українських військ у цій області.Лиманська вісь: Сили оборони України відбили 2х атаки противника біля Макіївки (Луганська область).Вісь Бахмут: українські війська відбили 9х атак окупантів біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки (Донецька область).Оперативно-стратегічне угруповання "Таврія", вісь Авдіївка: українські захисники продовжують стримувати ворога, який намагається оточити Авдіївку. Українські воїни відстоюють свою позицію та завдають окупантам великих втрат. Наприклад, Сили оборони України відбили 5 разів ворожих атак біля Степове, Авдіївки, ще 13 — біля Первомайського та Невельського (Донецька область).Вісь Мар'їнка: Сили оборони України продовжують стримувати ворога у околицях Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки (Донецька область). Українські захисники відбили 8 атак у тій області.Шахрарське вісь: українські війська відбили 2 атак противника біля Приютного (Запорізька область).Запорізька вісь: Сили оборони України відбили 4 атаки окупантів на захід від Вербове та на схід від Копані (Запорізька область).Одеська оперативно-стратегічна група, вісь Херсон: українські війська продовжують розширювати плацдарм. Попри значні втрати, ворог не полишає свого наміру вивести українські війська з позицій. Наприклад, противник зробив 13 невдалих спроб штурму позицій Сил оборони України.Водночас Сили оборони України продовжують активні дії щодо завдання окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснаження противника по всій лінії фронту.Протягом доби 30 грудня ВПС України завдали авіаударів по 11х зосередженнях військ, озброєння та військової техніки, а також 3х зенітних ракетних систем противника.Українські ракетні війська уразили 3х концентрацій військ, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських систем та 3 станції електронної війни російських окупантів.