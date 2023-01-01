Минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів, 30 артсистем і 48 одиниць автотехніки





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 359230 (+960) осіб,

танків ‒ 5977 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 11070 (+17) од,

артилерійських систем – 8464 (+30) од,

РСЗВ – 943 (+4) од,

засоби ППО ‒ 623 (+2) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6591 (+37),

крилаті ракети ‒ 1709 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11292 (+48) од,

спеціальна техніка ‒ 1268 (+8)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби Сили оборони України завдали втрат російським окупантам. Зокрема, майже 1000 російських військових минулої доби були ліквідовані.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 359230 (+960) осіб,танків ‒ 5977 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 11070 (+17) од,артилерійських систем – 8464 (+30) од,РСЗВ – 943 (+4) од,засоби ППО ‒ 623 (+2) од,літаків – 329 (+0) од,гелікоптерів – 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6591 (+37),крилаті ракети ‒ 1709 (+1),кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 11292 (+48) од,спеціальна техніка ‒ 1268 (+8)Дані уточнюються.

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