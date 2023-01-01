Минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів, 30 артсистем і 48 одиниць автотехніки

Минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів, 30 артсистем і 48 одиниць автотехніки
Протягом минулої доби Сили оборони України завдали втрат російським окупантам. Зокрема, майже 1000 російських військових минулої доби були ліквідовані.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 359230 (+960) осіб,
танків ‒ 5977 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 11070 (+17) од,
артилерійських систем – 8464 (+30) од,
РСЗВ – 943 (+4) од,
засоби ППО ‒ 623 (+2) од,
літаків – 329 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6591 (+37),
крилаті ракети ‒ 1709 (+1),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11292 (+48) од,
спеціальна техніка ‒ 1268 (+8)
Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна, ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
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