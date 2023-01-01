Україна збільшить виробництво зброї у 2024 році

Україна збільшить виробництво зброї у 2024 році
Україна планує наступного року зробити більше озброєння, для цього уряд працює з міжнародними партнерами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Ми готуємось у наступному році зробити більше зброї. Ми вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні. Ми працюємо з нашими партнерами над рішеннями, яких потребує кожен український воїн, увесь наш народ, наша держава", - заявив президент України.

За його словами, рішення, які напрацьовуються для реалізації наступного року із міжнародними партнерами, будуть сильними.

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Теги: Україна, війна, зброя, плани
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