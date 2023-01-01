Україна збільшить виробництво зброї у 2024 році





Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє



"Ми готуємось у наступному році зробити більше зброї. Ми вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні. Ми працюємо з нашими партнерами над рішеннями, яких потребує кожен український воїн, увесь наш народ, наша держава", - заявив президент України.



За його словами, рішення, які напрацьовуються для реалізації наступного року із міжнародними партнерами, будуть сильними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна планує наступного року зробити більше озброєння, для цього уряд працює з міжнародними партнерами.Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення."Ми готуємось у наступному році зробити більше зброї. Ми вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні. Ми працюємо з нашими партнерами над рішеннями, яких потребує кожен український воїн, увесь наш народ, наша держава", - заявив президент України.За його словами, рішення, які напрацьовуються для реалізації наступного року із міжнародними партнерами, будуть сильними.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію