Україна збільшить виробництво зброї у 2024 році
Сьогодні, 10:24
Україна планує наступного року зробити більше озброєння, для цього уряд працює з міжнародними партнерами.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Ми готуємось у наступному році зробити більше зброї. Ми вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні. Ми працюємо з нашими партнерами над рішеннями, яких потребує кожен український воїн, увесь наш народ, наша держава", - заявив президент України.
За його словами, рішення, які напрацьовуються для реалізації наступного року із міжнародними партнерами, будуть сильними.
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Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Ми готуємось у наступному році зробити більше зброї. Ми вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні. Ми працюємо з нашими партнерами над рішеннями, яких потребує кожен український воїн, увесь наш народ, наша держава", - заявив президент України.
За його словами, рішення, які напрацьовуються для реалізації наступного року із міжнародними партнерами, будуть сильними.
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