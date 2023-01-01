На війні з російськими окупантами загинув волинянин Богдан Баглик

У боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України, захищаючи Батьківщину від російських окупантів загиув воїн з ВолиніПро це повідомив голова Старовижівської громади"У війні з рашистською навалою загинув житель села Смолярі Богдан Баглик", - написав очільник громади.Тіло загиблого Героя України прибуде до селища Стара Вижівка 1 січня, орієнтовно з 10.00 до 10.30 год. Далі по вул. Ковельська, Незалежності, пл. Миру, Вишнева, через с. Галина Воля, востаннє попрямує до рідної домівки в с. Смолярі.Чин похорону відбудеться о 13.30 год. в храмі села Смолярі.Більш детальну інформацію оприлюднять 1 січня.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.