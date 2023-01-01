На війні з російськими окупантами загинув волинянин Богдан Баглик
Сьогодні, 11:05
У боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України, захищаючи Батьківщину від російських окупантів загиув воїн з Волині Богдан Баглик.
Про це повідомив голова Старовижівської громади Василь Камінський.
"У війні з рашистською навалою загинув житель села Смолярі Богдан Баглик", - написав очільник громади.
Тіло загиблого Героя України прибуде до селища Стара Вижівка 1 січня, орієнтовно з 10.00 до 10.30 год. Далі по вул. Ковельська, Незалежності, пл. Миру, Вишнева, через с. Галина Воля, востаннє попрямує до рідної домівки в с. Смолярі.
Чин похорону відбудеться о 13.30 год. в храмі села Смолярі.
Більш детальну інформацію оприлюднять 1 січня.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Старовижівської громади Василь Камінський.
"У війні з рашистською навалою загинув житель села Смолярі Богдан Баглик", - написав очільник громади.
Тіло загиблого Героя України прибуде до селища Стара Вижівка 1 січня, орієнтовно з 10.00 до 10.30 год. Далі по вул. Ковельська, Незалежності, пл. Миру, Вишнева, через с. Галина Воля, востаннє попрямує до рідної домівки в с. Смолярі.
Чин похорону відбудеться о 13.30 год. в храмі села Смолярі.
Більш детальну інформацію оприлюднять 1 січня.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні з російськими окупантами загинув волинянин Богдан Баглик
Сьогодні, 11:05
Україна збільшить виробництво зброї у 2024 році
Сьогодні, 10:24
Минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів, 30 артсистем і 48 одиниць автотехніки
Сьогодні, 09:42
Ситуація на фронті станом на ранок 31 грудня
Сьогодні, 09:00
1 січня у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Зарембою
Сьогодні, 08:10