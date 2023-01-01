На війні з російськими окупантами загинув волинянин Богдан Баглик

На війні з російськими окупантами загинув волинянин Богдан Баглик
У боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України, захищаючи Батьківщину від російських окупантів загиув воїн з Волині Богдан Баглик.

Про це повідомив голова Старовижівської громади Василь Камінський.

"У війні з рашистською навалою загинув житель села Смолярі Богдан Баглик", - написав очільник громади.

Тіло загиблого Героя України прибуде до селища Стара Вижівка 1 січня, орієнтовно з 10.00 до 10.30 год. Далі по вул. Ковельська, Незалежності, пл. Миру, Вишнева, через с. Галина Воля, востаннє попрямує до рідної домівки в с. Смолярі.

Чин похорону відбудеться о 13.30 год. в храмі села Смолярі.

Більш детальну інформацію оприлюднять 1 січня.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: війна, смерть, загибель, Волинь, Смолярі
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