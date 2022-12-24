Українцям почали виплачувати компенсації за зруйноване росіянами житло

Українцям почали виплачувати компенсації за зруйноване росіянами житло
В Україні розпочали виплачувати компенсації тим українцям, чиє житло зруйнували росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

Для того щоб отримати житловий сертифікат та придбати нове житло необхідно:

подати інформаційне повідомлення про знищене житло через застосунок або портал "Дія", ЦНАП або нотаріуса;
подати заяву на отримання житлового сертифіката через застосунок "Дія" в розділі "єВідновлення";
комісія органу місцевого самоврядування опрацьовує заяву і формує житловий сертифікат;
у сертифікаті буде вказана точна сума компенсації від держави на яку можна розраховувати;
обравши житло і домовившись з продавцем про купівлю, потрібно подати заяву на бронювання коштів через застосунок "Дія";
тепер потрібно звернутись до нотаріуса чи державного реєстратора і припинити право власності на знищене житло;
після цього нотаріус зможе оформити угоду купівлі-продажу.
З переліком нотаріусів, які підключені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, можна ознайомитись за посиланням.

Якщо обрана вартість нерухомості вища ніж вартість сертифіката - можна доплатити з власних коштів.

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Теги: Україна, війна, руйнування, єВідновлення, компенсація
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