Українцям почали виплачувати компенсації за зруйноване росіянами житло





Про це повідомляє Олександра Кубракова.



Для того щоб отримати житловий сертифікат та придбати нове житло необхідно:



подати інформаційне повідомлення про знищене житло через застосунок або портал "Дія", ЦНАП або нотаріуса;

подати заяву на отримання житлового сертифіката через застосунок "Дія" в розділі "єВідновлення";

комісія органу місцевого самоврядування опрацьовує заяву і формує житловий сертифікат;

у сертифікаті буде вказана точна сума компенсації від держави на яку можна розраховувати;

обравши житло і домовившись з продавцем про купівлю, потрібно подати заяву на бронювання коштів через застосунок "Дія";

тепер потрібно звернутись до нотаріуса чи державного реєстратора і припинити право власності на знищене житло;

після цього нотаріус зможе оформити угоду купівлі-продажу.

З переліком нотаріусів, які підключені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, можна ознайомитись за посиланням.



Якщо обрана вартість нерухомості вища ніж вартість сертифіката - можна доплатити з власних коштів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні розпочали виплачувати компенсації тим українцям, чиє житло зруйнували росіяни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра розвитку громад, територій та інфраструктури УкраїниДля того щоб отримати житловий сертифікат та придбати нове житло необхідно:подати інформаційне повідомлення про знищене житло через застосунок або портал "Дія", ЦНАП або нотаріуса;подати заяву на отримання житлового сертифіката через застосунок "Дія" в розділі "єВідновлення";комісія органу місцевого самоврядування опрацьовує заяву і формує житловий сертифікат;у сертифікаті буде вказана точна сума компенсації від держави на яку можна розраховувати;обравши житло і домовившись з продавцем про купівлю, потрібно подати заяву на бронювання коштів через застосунок "Дія";тепер потрібно звернутись до нотаріуса чи державного реєстратора і припинити право власності на знищене житло;після цього нотаріус зможе оформити угоду купівлі-продажу.З переліком нотаріусів, які підключені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, можна ознайомитись за посиланням.Якщо обрана вартість нерухомості вища ніж вартість сертифіката - можна доплатити з власних коштів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію