Школярка з Волині віддала на ЗСУ гроші, які їй подарували на день народження

Юна патріотка з Волині Анна Прокопчук віддали на потреби ЗСУ гроші, які їй подарували на день народження.Про це розповіла волонтерка з Горохівщинина своїй сторінці у фейсбуці.Учениця 6 класу Борочичевського ліцею Мар'янівської територіальної громади Анна Прокопчук передала на потреби ЗСУ 3 тисячі гривень, які їй подарували на день народження."Кожного разу, коли діти долучаються до наших поїздок на війну, мене пронизує до самого серця. Малюнки, листи, вироби, смаколики зроблені дитячими руками завжди викликають сльози вдячності в наших захисників... А коли дітки передають кошти, які їм подарували, це завжди розчулює... Щасливої долі під мирним небом іменинниці та всім українським дітям, здійснення мрій, світлого майбутнього в нашій нескорений Україні", - написала волонтерка.