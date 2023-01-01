В прикордонних з росією та білоруссю областях українці можуть мати вдома зброю
Сьогодні, 14:48
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в прикордонних з росією та білоруссю областях, українці можуть мати вдома зброю. Проте, вона має бути облікована.
Про це міністр сказав у інтерв'ю, опубліковане на сторінці МВС України.
У держави є кілька напрямків протидії незаконному обігу зброї. Це реєстр, законодавство, яке буде регулювати так звану трофейну зброю і закон, який розглядають зараз законотворці – про так звану цивільну зброю.
«Хоча ми розуміємо, що у період воєнного стану наші громадяни мають можливість і це необхідність в першу чергу в областях, які я назвав - ті, що межують з білоруссю чи рф – мають право мати зброю на руках», - Міністр внутрішніх справ.
Але така зброя має бути чітко облікована в органах Національної поліції.
Також Міністр підкреслив, що запроваджений держреєстр зброї дав можливість врахувати і контролювати зброю, яка була легально придбана громадянами або буде придбана. Вже зараз в реєстрі 49 тисяч авторизованих користувачів.
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Про це міністр сказав у інтерв'ю, опубліковане на сторінці МВС України.
У держави є кілька напрямків протидії незаконному обігу зброї. Це реєстр, законодавство, яке буде регулювати так звану трофейну зброю і закон, який розглядають зараз законотворці – про так звану цивільну зброю.
«Хоча ми розуміємо, що у період воєнного стану наші громадяни мають можливість і це необхідність в першу чергу в областях, які я назвав - ті, що межують з білоруссю чи рф – мають право мати зброю на руках», - Міністр внутрішніх справ.
Але така зброя має бути чітко облікована в органах Національної поліції.
Також Міністр підкреслив, що запроваджений держреєстр зброї дав можливість врахувати і контролювати зброю, яка була легально придбана громадянами або буде придбана. Вже зараз в реєстрі 49 тисяч авторизованих користувачів.
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Сьогодні, 14:48