В прикордонних з росією та білоруссю областях українці можуть мати вдома зброю

В прикордонних з росією та білоруссю областях українці можуть мати вдома зброю
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в прикордонних з росією та білоруссю областях, українці можуть мати вдома зброю. Проте, вона має бути облікована.

Про це міністр сказав у інтерв'ю, опубліковане на сторінці МВС України.

У держави є кілька напрямків протидії незаконному обігу зброї. Це реєстр, законодавство, яке буде регулювати так звану трофейну зброю і закон, який розглядають зараз законотворці – про так звану цивільну зброю.

«Хоча ми розуміємо, що у період воєнного стану наші громадяни мають можливість і це необхідність в першу чергу в областях, які я назвав - ті, що межують з білоруссю чи рф – мають право мати зброю на руках», - Міністр внутрішніх справ.

Але така зброя має бути чітко облікована в органах Національної поліції.

Також Міністр підкреслив, що запроваджений держреєстр зброї дав можливість врахувати і контролювати зброю, яка була легально придбана громадянами або буде придбана. Вже зараз в реєстрі 49 тисяч авторизованих користувачів.

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Теги: Україна, росія, білорусь, зброя
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