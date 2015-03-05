Волинська лікарня отримала автомобіль від іноземних благодійників та доставляє ним донорів. ВІДЕО

Волинська лікарня отримала автомобіль від іноземних благодійників та доставляє ним донорів. ВІДЕО
КНП Нововолинська центральна міська лікарня отримала автомобіль від іноземних благодійників та використовує подарунок для доставки донорів.

Про це повідомляють на сторінці медзакладу.

Автівку КНП «НЦМЛ» отримала за підтримки Міждержавного комітету «Ротарі Франція Україна». Це спільна допомога від донаторів з Англії, Італії, Хорватії, Німеччини та Франції.

Нагадаємо, кожного тижня протягом 2023 року безоплатно доставляли донорів, які записалися в наш резерв, до відділу трансфузійної допомоги Волинської обласної служби крові у м. Володимир.
Щодня стабілізаційним пунктам, шпиталям і цивільним лікарням потрібна донорська кров.


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Теги: Волинь, медицина, благодійність
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