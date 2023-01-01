Волинські тероборонців випустили воєнно-історичний календар Сил ТРО

Волинські тероборонців випустили воєнно-історичний календар Сил ТРО
100 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ випустила воєнно-історичний календар Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Про це повідомляють на сторінці бригади у фейсбук, - пише Район.Життя.

Календар присвячений Силам ТрО як окремому роду сил ЗСУ, що об’єднав українських громадян – різних за віком, етнічним походженням, статтю та досвідом, фахом і професійними інтересами, релігійними уподобаннями – спільною метою національного спротиву російському агресору.

Календар містить не лише дати – у ньому викладена історична хронологія створення Сил ТрО ЗСУ. Зафіксували дати й умови формування окремих частин (підрозділів) територіальної оборони, їх шеврони та відзнаки.

«Поданий опис бойових подій наочно демонструє, що дії Сил ТрО ЗСУ не обмежуються лише територією свого формування й приналежності, а бойові завдання із захисту територіальної цілісності й незалежності нашої країни бійці Сил ТрО ЗСУ виконують по всій лінії фронту», – йдеться у календарі.

Матеріал розробили та підготували до випуску: начальниця групи воєнно-історичної роботи воєнно-наукового відділу штабу Командування Сил територіальної оборони ЗСУ, капітан Марія Руденко, офіцерка групи воєнно-історичної роботи воєнно-наукового відділу штабу, молодша лейтенантка Віта Титаренко, професор, молодший сержант Ігор Волков.

Подивитися та завантажити календар можна за ПОСИЛАННЯМ.

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Теги: Волинь, тероборона, 100 ОБрТрО
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