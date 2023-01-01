На Волині школярі отримали планшети. ФОТО

На Волині школярі отримали планшети. ФОТО
Напередодні Нового року за сприяння Національна Асамблея людей з інвалідністю України шестеро дітей Торчинської громади отримали сучасні планшети для безперешкодного доступу до освітніх послуг.

Про це повідомили на сторінці Торчинської громади.

Четверо дітей, які через стан здоров'я навчаються на індивідуальній формі навчання у закладах освіти Торчинської громади. Один хлопчик, дитина з інвалідністю, активно займається вивченням комп'ютерного програмування у спеціалізованій школі комп'ютерних технологій. А ще один юнак - внутрішньо переміщена дитина, який продовжує навчання дистанційно.

«Дітки повинні мати вільний доступ до освіти!" - зазначив при спілкуванні з батьками та дітьми голова громади, Юрій Кревський.
- Бажаю, щоб під час новорічних свят родини, які виховують дітей з інвалідністю, відчували підтримку, а діти насолоджувалися дитинством і продовжували вірити у дива! Ми не дамо ворогу стерти посмішки з їхніх облич! Все буде Україна!», – сказав Юрій Михайлович.

Дана ініціатива стала можлива завдяки участі у проєкті «Багатосекторальна інклюзивна гуманітарна допомога для ВПО, осіб, які повертаються, ветеранів та приймаючих громад в Україні», що реалізує Національна Асамблея людей з інвалідністю України в Торчинській громаді за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини (GFFO), CBM та EDF.


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Теги: Волинь, Торчинська громада, освіта
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