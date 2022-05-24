Правила перетину кордону: Держприкордонна служба може вимагати додаткові документи з ТЦК

Правила перетину кордону: Держприкордонна служба може вимагати додаткові документи з ТЦК
Прикордонники при перевірці чоловіків віком від 18 до 60 років можуть вимагати додаткові документи з територіального центру комплектування (ТЦК).

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, - пише NV.

За його словами, правила перетину кордону наразі не змінилися. Проте прикордонники почали більш прискіпливо перевіряти документи у чоловіків, зважаючи на велику кількість підробок, зазначив Демченко.

Так, посадовці «на свій розсуд» можуть вимагати додаткові військово-облікові документи з ТЦК, які підтверджують відстрочку або звільнення від мобілізації. Йдеться про витяг з протоколу ТЦК або запис про відстрочку у військово-облікових документах, розповіли у ДПСУ.

Він додав, що зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт про мобілізацію посилить контроль за військовим обліком. Зокрема, чоловіків можуть зобов’язати завжди носити з собою документи з ТЦК та пред’являти їх на вимогу поліцейських чи працівників військкоматів.

30 грудня колишній віцепрем'єр України Геннадій Зубко розповів NV, що прикордонники відмовляють у виїзді за кордон деяким людям з інвалідністю та багатодітним батькам, які за законодавством мають право виїжджати. За словами чоловіків, прикордонники пояснювали заборону на виїзд новим «внутрішнім формуляром».

Раніше у соцмережах поширилися чутки про нібито закриття кордону для чоловіків із 3-ю групою інвалідності й зняття 20 осіб із поїзда Київ — Перемишль. У Держприкордонслужбі натомість заявили, що правила перетину кордонів не змінювалися.

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Теги: кордон, Луцьк, Волинь, Україна, Устилуг, Ягодин
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