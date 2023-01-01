На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Місько
Сьогодні, 20:35
Рожищенська громада знову у жалобі - прийшла звістка про ще одну втрату від рук російських окупантів. Офіційно підтвердили загибель Героя Миколи Васильовича Міська 1973 року народження з Оленівки.
Солдат-гранатометник 14-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України загинув 1 грудня 2023 року в результаті мінометного обстрілу в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 31 грудня 2023 року до 2 січня 2024 року включно.
Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
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Солдат-гранатометник 14-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України загинув 1 грудня 2023 року в результаті мінометного обстрілу в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 31 грудня 2023 року до 2 січня 2024 року включно.
Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
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