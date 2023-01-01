На Волині попрощалися з 24-річним Героєм, який помер від поранень

У переддень Нового року в Куклах Маневицької громади провели в останню дорогу, який помер 27 грудня у госпіталі міста Дніпра.В неділю, 31 грудня, попрощатися із загиблим бійцем прийшло багато людей, щоб востаннє сказати дякую: за захист, за спокій та тишу у рідному краю, – інформують у фейсбуці громади.Панахиду за упокій душі українського захисника відслужили у Свято-Михайлівському храмі. Поховали з військовими почестями на місцевому кладовищі.«Уся Маневицька громада у скорботі. Висловлюємо глибокі та щирі співчуття з приводу тяжкої втрати рідним і близьким. Вічна та світла пам'ять мужньому Герою!» – йдеться у дописі.24-річний Максим з лютого 2023 року гідно виконував свій військовий обов’язок, захищаючи незалежність нашої держави.Полеглий солдат нещодавно був у відпустці, зустрічався з рідними, друзями. Ніхто й подумати не міг, що ця зустріч буде останньою і вже за декілька днів він знову повернеться додому, але вже у домовині…27 грудня у госпіталі міста Дніпра, від отриманих важких поранень на фронті, назавжди згасла його життєва свічка.Тепер Воїн навіки у Небесній Варті, а над його могилою майорітиме синьо-жовтий стяг. Страшна війна продовжує без жалю забирати найкращих синів, викарбовуючи їхні імена на скрижалях історії України.Не встиг Максим одружитися, порадувати свою велику родину онуками та племінниками.