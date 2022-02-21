У місті на Волині з вікна п’ятого поверху випав чоловік

У місті на Волині з вікна п’ятого поверху випав чоловік
У неділю, 31 грудня, близько 16:00 в місті Володимирі на вулиці Поліської Січі з багатоповерхівки випав чоловік, – пишуть у фейсбук-спільноті Твій Володимир.

Чоловіка забрала швидка.

За інформацією Володимирського ТМО хлопець перебуває у важкому стані з кататравмою. Спеціалісти медичного обʼєднання надають необхідну допомогу, передає ВСН.

У постраждалого Станіслава Климюка закрита черепно-мозкова травма, перелом лівого стегна та попереково-грудного відділу хребта, забійна рана лоба. Обставини пригоди наразі невідомі.

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Теги: швидка, багатоповерхівка, чоловік
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