У місті на Волині з вікна п’ятого поверху випав чоловік
Сьогодні, 22:24
У неділю, 31 грудня, близько 16:00 в місті Володимирі на вулиці Поліської Січі з багатоповерхівки випав чоловік, – пишуть у фейсбук-спільноті Твій Володимир.
Чоловіка забрала швидка.
За інформацією Володимирського ТМО хлопець перебуває у важкому стані з кататравмою. Спеціалісти медичного обʼєднання надають необхідну допомогу, передає ВСН.
У постраждалого Станіслава Климюка закрита черепно-мозкова травма, перелом лівого стегна та попереково-грудного відділу хребта, забійна рана лоба. Обставини пригоди наразі невідомі.
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Чоловіка забрала швидка.
За інформацією Володимирського ТМО хлопець перебуває у важкому стані з кататравмою. Спеціалісти медичного обʼєднання надають необхідну допомогу, передає ВСН.
У постраждалого Станіслава Климюка закрита черепно-мозкова травма, перелом лівого стегна та попереково-грудного відділу хребта, забійна рана лоба. Обставини пригоди наразі невідомі.
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