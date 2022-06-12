Що не можна робити на Василя 2024: головні заборони





На Василя існують як обряди, так і заборони, яких наші предки суворо дотримувалися. На День Василя віряни вшановують його пам’ять, засівають оселі одне одного пшеницею та ходять до церкви, - пише видання



Що не можна робити на Василя 2024



- Так, на Василів день не можна давати і брати гроші в борг. Є ймовірність, що коштів уже не побачити, та й стосунки з людиною явно зіпсуються на цьому тлі.

- Рукоділля також під забороною – шиття, в’язання, різна монотонна робота руками ні до чого доброго на Василя не принесуть.

- Сміття виносити краще в інший день – вважається, що разом із непотрібними речами з дому зникне і щастя.

- Погані думки не повинні забивати голову на Василя – постарайтеся не сваритися і не лихословити.

- Вночі на День святого Василя не варто виходити на вулицю – велика ймовірність зустріти нечисть.



Цього року щедруватимуть увечері 31 грудня, прямісінько перед Новим роком. Також у цей день “водитимуть козу” та показуватимуть жартівливі сценки. А 1 січня мають засівати лише чоловіки, вони першими мають заходити в оселю до сусідів чи друзів.



У День Василя за давньою традицією до столу подають запечене порося. А на столі завжди є кілька страв зі свинини. Віддають шану цього дня і всім пастухам.



У церкві в цей день можна відвідати святкову літургію, поставити свічки за здоров’я та благополуччя, а також помолитися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2024 році День святого Василя українці відзначають 1 січня. За новим (новоюліанським) календарем віряни відзначатимуть усі церковні свята на 13 днів раніше.На Василя існують як обряди, так і заборони, яких наші предки суворо дотримувалися. На День Василя віряни вшановують його пам’ять, засівають оселі одне одного пшеницею та ходять до церкви, - пише видання NizhynNEWS Що не можна робити на Василя 2024- Так, на Василів день не можна давати і брати гроші в борг. Є ймовірність, що коштів уже не побачити, та й стосунки з людиною явно зіпсуються на цьому тлі.- Рукоділля також під забороною – шиття, в’язання, різна монотонна робота руками ні до чого доброго на Василя не принесуть.- Сміття виносити краще в інший день – вважається, що разом із непотрібними речами з дому зникне і щастя.- Погані думки не повинні забивати голову на Василя – постарайтеся не сваритися і не лихословити.- Вночі на День святого Василя не варто виходити на вулицю – велика ймовірність зустріти нечисть.Цього року щедруватимуть увечері 31 грудня, прямісінько перед Новим роком. Також у цей день “водитимуть козу” та показуватимуть жартівливі сценки. А 1 січня мають засівати лише чоловіки, вони першими мають заходити в оселю до сусідів чи друзів.У День Василя за давньою традицією до столу подають запечене порося. А на столі завжди є кілька страв зі свинини. Віддають шану цього дня і всім пастухам.У церкві в цей день можна відвідати святкову літургію, поставити свічки за здоров’я та благополуччя, а також помолитися.

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