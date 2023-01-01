Помер воїн Віталій Юзьков із Волині

Помер воїн Віталій Юзьков із Волині
Сумна звістка сколихнула Берестечківську громаду – повідомили про смерть жителя с. Перемиль 47-річного Юзькова Віталія Анатолійовича.

У громаді оголошено триденну жалобу, – інформують у Фейсбуці громади.

«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» – йдеться у дописі.

Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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