Помер воїн Віталій Юзьков із Волині

Юзькова Віталія Анатолійовича.



У громаді оголошено триденну жалобу, – інформують у Фейсбуці громади.



«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» – йдеться у дописі.



Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка сколихнула Берестечківську громаду – повідомили про смерть жителя с. Перемиль 47-річногоУ громаді оголошено триденну жалобу, – інформують у Фейсбуці громади.«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» – йдеться у дописі.Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.

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