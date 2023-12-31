Які імена для новонароджених минулого року найчастіше обирали батьки на Волині





Про це Антоніна Кратік. З її слів, від 1 січня по 22 грудня 2023-ого року на Волині народилося 4827 дітей, хлопчиків на 286 більше, ніж дівчаток.



Зустрічалися на Волині цього року і рідковживані імена. Дівчаток батьки називали: Тея, Кая, Адель, Агнес, Ноель, Люніка, Меліса, Девора, Ширу, Евніка, Наомі, Суламіна. Хлопчиків — Авдій, Аскольд, Еней, Ісай, Соломон,Самуель, Ельдар, Раїс, Авенід, Ян, Натан, Юнус і Тальха.



Що кажуть батьки новонароджених про вибір імені



У Луцькому клінічному пологовому будинку 2023-ого народилося 546 хлопчиків і 531 дівчинка, розповіла меддиректорка з неонатології Олена Курак. З її слів, лікарі у пологовому чують найрізноманітніші імена малюків.



Лучанка Катерина Новікова каже: ім'я для доньки обрала під час пологів.



"Ми всю вагітність не знали, як ми її назвемо, але якось в пологах до нас прийшло таке ім’я Вероніка, і ми вирішили її так назвати", — говорить породілля.



Матвієм новонародженого сина назвала Тетяна Горбатюк. Зі слів жінки, ім’я обирали всією сім’єю – разом із чоловіком та вісімнадцятирічним сином.



"Мені сподобалося це ім’я і визначення — це Дарунок від Бога або Дар Божий. Воно мені запало в душу" — говорить Тетяна Горбатюк.



Одразу кілька варіантів імені для свого сина розглядала родина Метешків.



"Такі всі на "Я" напевно: Ярема, Яків, Ян, але коли малюк народився, то ми в один голос сказали, що напевно, що Ян. Спокійний, дуже розумний хлопчик", — розповіла Уляна Метешко.





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