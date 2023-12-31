Як зберегти здоров'я за святковим столом: дієві рекомендації від лікаря





Про це інформує



Поради не знижувати градус та не їсти майонезних салатів, відверто кажучи, нікого не врятують. Наша традиція святкувань та звичка не думати про завтра з року в рік бере верх над здоровим глуздом. Але спробую дати дієві рекомендації, яких ви таки зможете дотриматись:



Переїдайте грамотно



Плануючи святкові обіди, що ризикують перетворитись на вечерю, допоможіть своєму організму впоратись із такою кількістю їжі. По-перше, не йдіть на святкування надто голодними. Повноцінно поїжте за 3-4 години до цього. По-друге, не їжте потроху протягом тривалого часу.



Нехай переїдання стане епізодом, а не цілодобовим процесом. У вашого ШКТ буде більше шансів не піти у "нокаут", якщо це буде не канапка раз на пів години, а три порції холодцю, але за раз.





Підшлункова і жовчний в пріоритеті



Всі певно пам’ятають рекламні ролики про святковий стіл і ензимні препарати, що допоможуть з’їсти більше. Звісно, на розмір порції вони вплинути нездатні. А от врятувати підшлункову та жовчний від перевантаження – так. Придбайте якісний комплекс ферментів та приймайте їх відповідно до інструкції кожного приймання їжі.



Обережно з білком



Їсти ви будете багато і різноманітно, повністю ігноруючи правила роздільного харчування та балансу БЖВ. Тож хоча б спробуйте обмежити споживання білка. Краще вже зайвий шматок торта з'їжте, ніж п'ятий стейк і одне тістечко. Надмірна кількість білка перевантажить кишківник, сприятиме зайвому газоутворенню та важкості, а також суттєво затримуватиме рідину. А якщо ви вживаєте алкоголь, то на вас і так чекають набряки.

Пийте достатньо води



Якщо за аксіому взяти, що від алкоголю та майонезних салатів відмовитись у мене вмовити вас не вийде, буду просити хоча б не пити зайвий цукор. Компоти, лимонади, енергетики, капучино, коктейлі та "шипучки" всіх кольорів веселки точно будуть зайві. Адже це доданий цукор і для вашого організму однаково, що чергова шоколадка. Адже такі напої за дією на гормональну систему є по суті їжею – вони сприяють стрибку інсуліну та потребують додаткового синтезу ферментів. І це точно зайве. Як і калорії, які вони містять.



Застрахуйте себе від похмілля



"Туман в голові", тремор, нудота, втрата концентрації та слабкість на ранок після гулянок є необов'язковою платою за веселі свята. Якщо завчасно потурбуватись про природні засоби підтримки організму, можна уникнути негативних наслідків інтоксикації та депресивного стану. Надійними помічниками тут стануть природні антидепресанти, антиоксиданти, біопротектори, вітаміни та прогормони: Омега-3, вітамін D, SAMe, NAC, ліпоєва кислота, коензим Q10, гінкго білоба, вітаміни групи В, магній, триптофан, 5-HTP, вітамін С.



Однак, пам’ятайте, спрацюють вони лише, якщо призначені лікарем, який розуміє, який бренд, в якій дозі та в який час краще приймати саме вам. Для самолікування дозволяю приймання лише вітаміну С 1000 мг та магнію 400 мг. Але тоді від похмілля прийдеться рятуватися бульйоном та мінералкою.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У році є кілька тижнів, коли рішуче прагнення стати на шлях здоров’я втрачає силу. Це період новорічних корпоративів та різдвяного турне родичами, які, як навмисно, до вашого візиту готують найсмачніші вареники зі шкварками та улюблений крабовий салат. У цей час новорічний стіл наче створений для конкурсу "Їж так, наче завтра знов ляже мобільний зв'язок і харчів ти не купиш ще тижні зо два".Про це інформує ТСН Поради не знижувати градус та не їсти майонезних салатів, відверто кажучи, нікого не врятують. Наша традиція святкувань та звичка не думати про завтра з року в рік бере верх над здоровим глуздом. Але спробую дати дієві рекомендації, яких ви таки зможете дотриматись:Плануючи святкові обіди, що ризикують перетворитись на вечерю, допоможіть своєму організму впоратись із такою кількістю їжі. По-перше, не йдіть на святкування надто голодними. Повноцінно поїжте за 3-4 години до цього. По-друге, не їжте потроху протягом тривалого часу.Нехай переїдання стане епізодом, а не цілодобовим процесом. У вашого ШКТ буде більше шансів не піти у "нокаут", якщо це буде не канапка раз на пів години, а три порції холодцю, але за раз.Всі певно пам’ятають рекламні ролики про святковий стіл і ензимні препарати, що допоможуть з’їсти більше. Звісно, на розмір порції вони вплинути нездатні. А от врятувати підшлункову та жовчний від перевантаження – так. Придбайте якісний комплекс ферментів та приймайте їх відповідно до інструкції кожного приймання їжі.Їсти ви будете багато і різноманітно, повністю ігноруючи правила роздільного харчування та балансу БЖВ. Тож хоча б спробуйте обмежити споживання білка. Краще вже зайвий шматок торта з'їжте, ніж п'ятий стейк і одне тістечко. Надмірна кількість білка перевантажить кишківник, сприятиме зайвому газоутворенню та важкості, а також суттєво затримуватиме рідину. А якщо ви вживаєте алкоголь, то на вас і так чекають набряки.Пийте достатньо водиЯкщо за аксіому взяти, що від алкоголю та майонезних салатів відмовитись у мене вмовити вас не вийде, буду просити хоча б не пити зайвий цукор. Компоти, лимонади, енергетики, капучино, коктейлі та "шипучки" всіх кольорів веселки точно будуть зайві. Адже це доданий цукор і для вашого організму однаково, що чергова шоколадка. Адже такі напої за дією на гормональну систему є по суті їжею – вони сприяють стрибку інсуліну та потребують додаткового синтезу ферментів. І це точно зайве. Як і калорії, які вони містять."Туман в голові", тремор, нудота, втрата концентрації та слабкість на ранок після гулянок є необов'язковою платою за веселі свята. Якщо завчасно потурбуватись про природні засоби підтримки організму, можна уникнути негативних наслідків інтоксикації та депресивного стану. Надійними помічниками тут стануть природні антидепресанти, антиоксиданти, біопротектори, вітаміни та прогормони: Омега-3, вітамін D, SAMe, NAC, ліпоєва кислота, коензим Q10, гінкго білоба, вітаміни групи В, магній, триптофан, 5-HTP, вітамін С.Однак, пам’ятайте, спрацюють вони лише, якщо призначені лікарем, який розуміє, який бренд, в якій дозі та в який час краще приймати саме вам. Для самолікування дозволяю приймання лише вітаміну С 1000 мг та магнію 400 мг. Але тоді від похмілля прийдеться рятуватися бульйоном та мінералкою.

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