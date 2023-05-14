Волинський краєзнавець Олександр Котис написав книгу про 1000 років Луцька

Олександр Котис написав книгу про історію Луцька, яка вийде друком у 2024 році.



Про це він розповів у Фейсбуці.



«Крізь різні складнощі, а зараз і війну, все одно намагаюся слідувати за своєю зорею. Цього року зав'язалася співпраця з видавництвом Віхола. Ми задумали, щоб я написав книгу про історію Луцька. І написав. Тепер легко про це кажу, бо авторська робота завершена. Тепер це видавничий план Віхоли на 2024 рік», – йдеться в дописі.



Зі слів Олександра Котиса, це буде книга про 1000 років Луцька.



«Про вибрані найважливіші події, про людей, місця. Про героїв історії. А також про те, навіщо нам це все і чому я вже 15 років поспіль цим займаюся. Серед іншого, я планував, щоб читач зрозумів місто. Відчув, наскільки це можливо з читання однієї книги, цю тисячу років і відкрив для себе щось нове. Не тільки фактажні, а й певні моральні цінності. А хто ніколи в Луцьку не був, щоб прочитавши книжку, склав уявлення про нього і захотів тут побувати», – зазначає автор.



В коментарі сайту новин Луцька і Волині ІА



«Це книжка не наукового, але і не художнього формату. Вона буде поєднувати краєзнавство і сторітелінг», – повідомив автор.



Окрім того, в книзі йтиметься також і про те, які події пережив автор, пізнаючи історію Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський краєзнавецьнаписав книгу про історію Луцька, яка вийде друком у 2024 році.Про це він розповів у Фейсбуці.«Крізь різні складнощі, а зараз і війну, все одно намагаюся слідувати за своєю зорею. Цього року зав'язалася співпраця з видавництвом Віхола. Ми задумали, щоб я написав книгу про історію Луцька. І написав. Тепер легко про це кажу, бо авторська робота завершена. Тепер це видавничий план Віхоли на 2024 рік», – йдеться в дописі.Зі слів Олександра Котиса, це буде книга про 1000 років Луцька.«Про вибрані найважливіші події, про людей, місця. Про героїв історії. А також про те, навіщо нам це все і чому я вже 15 років поспіль цим займаюся. Серед іншого, я планував, щоб читач зрозумів місто. Відчув, наскільки це можливо з читання однієї книги, цю тисячу років і відкрив для себе щось нове. Не тільки фактажні, а й певні моральні цінності. А хто ніколи в Луцьку не був, щоб прочитавши книжку, склав уявлення про нього і захотів тут побувати», – зазначає автор.В коментарі сайту новин Луцька і Волині ІА «Конкурент» Олександр Котис додав, що в книзі він коротко розповість про найцікавіші, на його погляд, події і людей в історії Луцька. До того ж книга буде ілюстрована.«Це книжка не наукового, але і не художнього формату. Вона буде поєднувати краєзнавство і сторітелінг», – повідомив автор.Окрім того, в книзі йтиметься також і про те, які події пережив автор, пізнаючи історію Луцька.

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