Волинський краєзнавець Олександр Котис написав книгу про 1000 років Луцька

Волинський краєзнавець Олександр Котис написав книгу про 1000 років Луцька
Волинський краєзнавець Олександр Котис написав книгу про історію Луцька, яка вийде друком у 2024 році.

Про це він розповів у Фейсбуці.

«Крізь різні складнощі, а зараз і війну, все одно намагаюся слідувати за своєю зорею. Цього року зав'язалася співпраця з видавництвом Віхола. Ми задумали, щоб я написав книгу про історію Луцька. І написав. Тепер легко про це кажу, бо авторська робота завершена. Тепер це видавничий план Віхоли на 2024 рік», – йдеться в дописі.

Зі слів Олександра Котиса, це буде книга про 1000 років Луцька.

«Про вибрані найважливіші події, про людей, місця. Про героїв історії. А також про те, навіщо нам це все і чому я вже 15 років поспіль цим займаюся. Серед іншого, я планував, щоб читач зрозумів місто. Відчув, наскільки це можливо з читання однієї книги, цю тисячу років і відкрив для себе щось нове. Не тільки фактажні, а й певні моральні цінності. А хто ніколи в Луцьку не був, щоб прочитавши книжку, склав уявлення про нього і захотів тут побувати», – зазначає автор.

В коментарі сайту новин Луцька і Волині ІА «Конкурент» Олександр Котис додав, що в книзі він коротко розповість про найцікавіші, на його погляд, події і людей в історії Луцька. До того ж книга буде ілюстрована.

«Це книжка не наукового, але і не художнього формату. Вона буде поєднувати краєзнавство і сторітелінг», – повідомив автор.

Окрім того, в книзі йтиметься також і про те, які події пережив автор, пізнаючи історію Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Олександр Котис, книга
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський краєзнавець Олександр Котис написав книгу про 1000 років Луцька
Сьогодні, 07:12
Якою буде погода у перші дні нового року на Волині
Сьогодні, 05:20
Як зберегти здоров'я за святковим столом: дієві рекомендації від лікаря
Сьогодні, 03:11
Які імена для новонароджених минулого року найчастіше обирали батьки на Волині
Сьогодні, 01:30
1 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На місці школи №5 був цвинтар: розповіли, як створювали райони Луцька На місці школи №5 був цвинтар: розповіли, як створювали райони Луцька
14 травень, 2023, 20:23
У Луцьку презентували першу в Україні книгу, написану за допомогою чату GPT У Луцьку презентували першу в Україні книгу, написану за допомогою чату GPT
14 квітень, 2023, 21:15
Письменник Макс Кідрук презентує новий роман «Колонія» в Луцьку Письменник Макс Кідрук презентує новий роман «Колонія» в Луцьку
07 квітень, 2023, 20:25
У Луцьку презентували книжку про спецпідрозділ «Світязь» У Луцьку презентували книжку про спецпідрозділ «Світязь»
15 березень, 2023, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський краєзнавець Олександр Котис написав книгу про 1000 років Луцька
Сьогодні, 07:12
 0
Якою буде погода у перші дні нового року на Волині
Сьогодні, 05:20
 0
Як зберегти здоров'я за святковим столом: дієві рекомендації від лікаря
Сьогодні, 03:11
 0
Які імена для новонароджених минулого року найчастіше обирали батьки на Волині
Сьогодні, 01:30
 0
1 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8