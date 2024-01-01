Рекордний удар «шахедами»: у новорічну ніч захисники знищили 87 російських безпілотників

Рекордний удар «шахедами»: у новорічну ніч захисники знищили 87 російських безпілотників
У новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed». Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників «Shahed-136/131». Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з ТОТ Херсонської і Запорізької областей.

У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу по маршруту слідування безпілотників.

Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні.

У новорічну ніч захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА – 87 із 90 «Shahed-136/131».

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Теги: Росія, Україна, війна
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