У Львові внаслідок атак росії знищений музей Шухевича

У Львові внаслідок атак росії знищений музей Шухевича
Цієї ночі, 1 січня, внаслідок атаки дронами на Львівщині пошкоджені два об’єкти.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові:

- в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера
- та у музей Романа Шухевича на Білогорщі.

Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Львівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кількість жертв у Києві через ракетний удар росії зросла до 27 людей
Сьогодні, 09:20
Минулої доби росіяни запустили по Україні майже 100 ударних дронів, – Генштаб
Сьогодні, 09:10
У Львові внаслідок атак росії знищений музей Шухевича
Сьогодні, 09:02
Рекордний удар «шахедами»: у новорічну ніч захисники знищили 87 російських безпілотників
Сьогодні, 08:55
Як в лікарні на Волині працює відділення реабілітації для військових та цивільних
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Масований нічний ракетний удар: на Львівщині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури Масований нічний ракетний удар: на Львівщині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури
16 лютий, 2023, 08:57
Що відомо про вчорашні вибухи на Львівщині. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ Що відомо про вчорашні вибухи на Львівщині. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
06 квітень, 2022, 10:00
Українські військові знищили дві крилаті ракети росіян, які летіли на Львів Українські військові знищили дві крилаті ракети росіян, які летіли на Львів
06 квітень, 2022, 09:07
Ще 780 окупантів знищили українські захисники за добу Ще 780 окупантів знищили українські захисники за добу
Сьогодні, 09:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як минула на Волині новорічна ніч
Сьогодні, 10:16
 0
Ще 780 окупантів знищили українські захисники за добу
Сьогодні, 09:57
 0
«На щиті» на рідну Волинь назавжди повертається Герой Богдан Баглик
Сьогодні, 09:36
 0
Кількість жертв у Києві через ракетний удар росії зросла до 27 людей
Сьогодні, 09:20
 0
Минулої доби росіяни запустили по Україні майже 100 ударних дронів, – Генштаб
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8