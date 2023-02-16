У Львові внаслідок атак росії знищений музей Шухевича
Сьогодні, 09:02
Цієї ночі, 1 січня, внаслідок атаки дронами на Львівщині пошкоджені два об’єкти.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові:
- в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера
- та у музей Романа Шухевича на Білогорщі.
Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed».
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Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові:
- в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера
- та у музей Романа Шухевича на Білогорщі.
Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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