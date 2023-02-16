У Львові внаслідок атак росії знищений музей Шухевича





Про це Андрій Садовий.



"Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові:



- в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера

- та у музей Романа Шухевича на Білогорщі.



Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі, 1 січня, внаслідок атаки дронами на Львівщині пошкоджені два об’єкти.Про це повідомив мер Львова"Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові:- в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера- та у музей Романа Шухевича на Білогорщі.Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що

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