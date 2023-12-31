Кількість жертв у Києві через ракетний удар росії зросла до 27 людей

ракетного удару по Києву 29 грудня зросла до 27 осіб.



Про це



"Уточнення наслідків ракетного удару по столиці 29.12.3023.

Рятувальники виявили ще 4 тіла загиблих з-під завалів. Загальна кількість загиблих вже - 27. Постраждалих - 30 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні, 1 січня, в столиці офіційно оголошено День жалоби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість жертв російськогозросла до 27 осіб.Про це повідомили у КМВА."Уточнення наслідків ракетного удару по столиці 29.12.3023.Рятувальники виявили ще 4 тіла загиблих з-під завалів. Загальна кількість загиблих вже - 27. Постраждалих - 30 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні, 1 січня, в столиці офіційно оголошено День жалоби.

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