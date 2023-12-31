Кількість жертв у Києві через ракетний удар росії зросла до 27 людей

Кількість жертв у Києві через ракетний удар росії зросла до 27 людей
Кількість жертв російського ракетного удару по Києву 29 грудня зросла до 27 осіб.

Про це повідомили у КМВА.

"Уточнення наслідків ракетного удару по столиці 29.12.3023.
Рятувальники виявили ще 4 тіла загиблих з-під завалів. Загальна кількість загиблих вже - 27. Постраждалих - 30 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 січня, в столиці офіційно оголошено День жалоби.


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Теги: Росія, Україна, війна, Київ
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