«На щиті» на рідну Волинь назавжди повертається Герой Богдан Баглик

«На щиті» на рідну Волинь назавжди повертається Герой Богдан Баглик
Сьогодні, 1 січня, на Волині зустрінуть загиблого на війні Героя Богдана Баглика з села Смолярі, що на Старовижівщині.

Про це повідомив голова Старовижівської громади Василь Камінський.

"Колона з тілом загиблого Героя Богдана Баглика вирушає з м. Ковель. В селище прибуде орієнтовно в 10.10 - 10.30. Просимо всіх належно провести загиблого Героя України", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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