«На щиті» на рідну Волинь назавжди повертається Герой Богдан Баглик

Богдана Баглика з села Смолярі, що на Старовижівщині.



Про це Василь Камінський.



"Колона з тілом загиблого Героя Богдана Баглика вирушає з м. Ковель. В селище прибуде орієнтовно в 10.10 - 10.30. Просимо всіх належно провести загиблого Героя України", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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