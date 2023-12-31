«На щиті» на рідну Волинь назавжди повертається Герой Богдан Баглик
Сьогодні, 09:36
Сьогодні, 1 січня, на Волині зустрінуть загиблого на війні Героя Богдана Баглика з села Смолярі, що на Старовижівщині.
Про це повідомив голова Старовижівської громади Василь Камінський.
"Колона з тілом загиблого Героя Богдана Баглика вирушає з м. Ковель. В селище прибуде орієнтовно в 10.10 - 10.30. Просимо всіх належно провести загиблого Героя України", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомив голова Старовижівської громади Василь Камінський.
"Колона з тілом загиблого Героя Богдана Баглика вирушає з м. Ковель. В селище прибуде орієнтовно в 10.10 - 10.30. Просимо всіх належно провести загиблого Героя України", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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