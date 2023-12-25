Ще 780 окупантів знищили українські захисники за добу

Ще 780 окупантів знищили українські захисники за добу
Від початку повномасштабного вторгнення втрати росії становлять близько 360 010 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 360 010 (+780) осіб,

– танків ‒ 5983 (+6),

– бойових броньованих машин ‒ 11087 (+17),

– артилерійських систем – 8482 (+18),

– РСЗВ – 943 (+0),

– засоби ППО ‒ 625 (+2),

– літаків – 329 (+0),

– гелікоптерів – 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66).

– крилаті ракети ‒ 1709 (+0),

– кораблі/катери ‒ 23 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн – 11330 (+38),

– спеціальна техніка ‒ 1277 (+9).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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