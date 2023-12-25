Ще 780 окупантів знищили українські захисники за добу





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 360 010 (+780) осіб,



– танків ‒ 5983 (+6),



– бойових броньованих машин ‒ 11087 (+17),



– артилерійських систем – 8482 (+18),



– РСЗВ – 943 (+0),



– засоби ППО ‒ 625 (+2),



– літаків – 329 (+0),



– гелікоптерів – 324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66).



– крилаті ракети ‒ 1709 (+0),



– кораблі/катери ‒ 23 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн – 11330 (+38),



– спеціальна техніка ‒ 1277 (+9).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення втрати росії становлять близько 360 010 осіб.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько 360 010 (+780) осіб,– танків ‒ 5983 (+6),– бойових броньованих машин ‒ 11087 (+17),– артилерійських систем – 8482 (+18),– РСЗВ – 943 (+0),– засоби ППО ‒ 625 (+2),– літаків – 329 (+0),– гелікоптерів – 324 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66).– крилаті ракети ‒ 1709 (+0),– кораблі/катери ‒ 23 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн – 11330 (+38),– спеціальна техніка ‒ 1277 (+9).

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