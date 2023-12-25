Ще 780 окупантів знищили українські захисники за добу
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Від початку повномасштабного вторгнення втрати росії становлять близько 360 010 осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 360 010 (+780) осіб,
– танків ‒ 5983 (+6),
– бойових броньованих машин ‒ 11087 (+17),
– артилерійських систем – 8482 (+18),
– РСЗВ – 943 (+0),
– засоби ППО ‒ 625 (+2),
– літаків – 329 (+0),
– гелікоптерів – 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66).
– крилаті ракети ‒ 1709 (+0),
– кораблі/катери ‒ 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11330 (+38),
– спеціальна техніка ‒ 1277 (+9).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 360 010 (+780) осіб,
– танків ‒ 5983 (+6),
– бойових броньованих машин ‒ 11087 (+17),
– артилерійських систем – 8482 (+18),
– РСЗВ – 943 (+0),
– засоби ППО ‒ 625 (+2),
– літаків – 329 (+0),
– гелікоптерів – 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66).
– крилаті ракети ‒ 1709 (+0),
– кораблі/катери ‒ 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11330 (+38),
– спеціальна техніка ‒ 1277 (+9).
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