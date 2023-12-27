Як в лікарні на Волині працює відділення реабілітації для військових та цивільних

Як в лікарні на Волині працює відділення реабілітації для військових та цивільних
У лютого в Камінь-Каширській районній лікарні запрацювало стаціонарне відділення фізичної реабілітації. За 11 місяців у медзакладі надали допомогу майже двом сотням пацієнтів.
Як розповіла Суспільному лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Тетяна Мельничук, відділення розраховане на 20 ліжок. Серед пацієнтів є військові та цивільні.

Коли поступає новий пацієнт — збирається мультидисциплінарна команда, й фахівці розробляють індивідуальний план реабілітації, через тиждень аналізують результати й вносять корективи.

"Із пацієнтом працює не лише лікар, профільні терапевти, а й психолог та терапевт з мови і мовлення. Це командна робота не лише медперсоналу і пацієнта, а й родичів чи знайомих, як будуть з ним проживати і надалі", — говорить Тетяна Мельничук.

Амбулаторно курс лікування триває 15 днів, при потребі проводять два цикли реабілітації. Військовослужбовець Юрій у липні отримав поранення на полі бою. До Камінь-Каширської лікарні потрапив майже місяць тому.

"Я ходити не міг, — говорить боєць. — А зараз уже можу без костилів пересуватися. Ми цілий день тут займаємося, проходимо реабілітацію".

Курс реабілітації згідно з договором із Національною службою здоров'я оплачує держава. У відділенні також працюють два психологи.

"Найбільше приділяємо увагу нашим військовим, бо це найбільш вразлива верства населення, і потребують більше уваги. Зустрічаються тривожні розлади, ПТСР, панічні атаки", — каже клінічна психологиня Лариса Балабаш.

Зі слів лікарки Тетяни Мельничук, наступного року лікарня шукатиме шляхи розширити площу, щоб мати можливість збільшити кількість пацієнтів.

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Теги: реабілітація, військові
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