Як в лікарні на Волині працює відділення реабілітації для військових та цивільних



Як розповіла Тетяна Мельничук, відділення розраховане на 20 ліжок. Серед пацієнтів є військові та цивільні.



Коли поступає новий пацієнт — збирається мультидисциплінарна команда, й фахівці розробляють індивідуальний план реабілітації, через тиждень аналізують результати й вносять корективи.



"Із пацієнтом працює не лише лікар, профільні терапевти, а й психолог та терапевт з мови і мовлення. Це командна робота не лише медперсоналу і пацієнта, а й родичів чи знайомих, як будуть з ним проживати і надалі", — говорить Тетяна Мельничук.



Амбулаторно курс лікування триває 15 днів, при потребі проводять два цикли реабілітації. Військовослужбовець Юрій у липні отримав поранення на полі бою. До Камінь-Каширської лікарні потрапив майже місяць тому.



"Я ходити не міг, — говорить боєць. — А зараз уже можу без костилів пересуватися. Ми цілий день тут займаємося, проходимо реабілітацію".



Курс реабілітації згідно з договором із Національною службою здоров'я оплачує держава. У відділенні також працюють два психологи.



"Найбільше приділяємо увагу нашим військовим, бо це найбільш вразлива верства населення, і потребують більше уваги. Зустрічаються тривожні розлади, ПТСР, панічні атаки", — каже клінічна психологиня Лариса Балабаш.



Зі слів лікарки Тетяни Мельничук, наступного року лікарня шукатиме шляхи розширити площу, щоб мати можливість збільшити кількість пацієнтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лютого в Камінь-Каширській районній лікарні запрацювало стаціонарне відділення фізичної реабілітації. За 11 місяців у медзакладі надали допомогу майже двом сотням пацієнтів.Як розповіла Суспільному лікарка фізичної та реабілітаційної медицини, відділення розраховане на 20 ліжок. Серед пацієнтів є військові та цивільні.Коли поступає новий пацієнт — збирається мультидисциплінарна команда, й фахівці розробляють індивідуальний план реабілітації, через тиждень аналізують результати й вносять корективи."Із пацієнтом працює не лише лікар, профільні терапевти, а й психолог та терапевт з мови і мовлення. Це командна робота не лише медперсоналу і пацієнта, а й родичів чи знайомих, як будуть з ним проживати і надалі", — говорить Тетяна Мельничук.Амбулаторно курс лікування триває 15 днів, при потребі проводять два цикли реабілітації. Військовослужбовець Юрій у липні отримав поранення на полі бою. До Камінь-Каширської лікарні потрапив майже місяць тому."Я ходити не міг, — говорить боєць. — А зараз уже можу без костилів пересуватися. Ми цілий день тут займаємося, проходимо реабілітацію".Курс реабілітації згідно з договором із Національною службою здоров'я оплачує держава. У відділенні також працюють два психологи."Найбільше приділяємо увагу нашим військовим, бо це найбільш вразлива верства населення, і потребують більше уваги. Зустрічаються тривожні розлади, ПТСР, панічні атаки", — каже клінічна психологиняЗі слів лікарки Тетяни Мельничук, наступного року лікарня шукатиме шляхи розширити площу, щоб мати можливість збільшити кількість пацієнтів.

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