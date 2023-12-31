Якою буде погода у перші дні нового року на Волині

Якою буде погода у перші дні нового року на Волині
З 1 по 3 січня 2024 року на території області синоптики прогнозують теплу і дощову погоду, подекуди з мокрим снігом.

Таку погоду зумовлює теплий фронт з Атлантики, розповів Суспільному черговий синоптик Волинського гідрометеоцентру Василь Климюк.

З понеділка, 1 січня, до середи, 3 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі різної інтенсивності з переходом у мокрий сніг. Вночі температура повітря становитиме 0-5° тепла, вдень – 3-8° тепла.

З четверга, 4 січня, через надходження холодного повітря з Арктики на Волині очікується зниження температури повітря, каже черговий синоптик Василь Климюк. Зокрема, вночі передбачається мороз.

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Теги: погода, прогноз
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