Якою буде погода у перші дні нового року на Волині





Таку погоду зумовлює теплий фронт з Атлантики, розповів Василь Климюк.



З понеділка, 1 січня, до середи, 3 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі різної інтенсивності з переходом у мокрий сніг. Вночі температура повітря становитиме 0-5° тепла, вдень – 3-8° тепла.



З четверга, 4 січня, через надходження холодного повітря з Арктики на Волині очікується зниження температури повітря, каже черговий синоптик Василь Климюк. Зокрема, вночі передбачається мороз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 по 3 січня 2024 року на території області синоптики прогнозують теплу і дощову погоду, подекуди з мокрим снігом.Таку погоду зумовлює теплий фронт з Атлантики, розповів Суспільному черговий синоптик Волинського гідрометеоцентруЗ понеділка, 1 січня, до середи, 3 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі різної інтенсивності з переходом у мокрий сніг. Вночі температура повітря становитиме 0-5° тепла, вдень – 3-8° тепла.З четверга, 4 січня, через надходження холодного повітря з Арктики на Волині очікується зниження температури повітря, каже черговий синоптик Василь Климюк. Зокрема, вночі передбачається мороз.

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