Якою буде погода у перший день Нового року на Волині та у Луцьку

Якою буде погода у перший день Нового року на Волині та у Луцьку
За даними Sinoptik, 1 січня у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку повинен закінчитися. У другій половині дня він відновиться з більшою силою і йтиме до пізнього вечора.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 1 січня у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг з дощем, вдень дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.

На території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг з дощем, вдень дощ. Вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Місько
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у перший день Нового року на Волині та у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Правила перетину кордону: Держприкордонна служба може вимагати додаткові документи з ТЦК
Сьогодні, 19:19
У волинській бригаді тероборони служить батько з двома синами. ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
На Волині школярі отримали планшети. ФОТО
Сьогодні, 17:32
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 грудня
29 грудень, 20:00
Якою буде погода у Луцьку та на Волині на Новий рік Якою буде погода у Луцьку та на Волині на Новий рік
29 грудень, 14:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 грудня
28 грудень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 грудня
27 грудень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Місько
Сьогодні, 20:35
 0
Якою буде погода у перший день Нового року на Волині та у Луцьку
Сьогодні, 20:00
 0
Правила перетину кордону: Держприкордонна служба може вимагати додаткові документи з ТЦК
Сьогодні, 19:19
 0
У волинській бригаді тероборони служить батько з двома синами. ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
 0
На Волині школярі отримали планшети. ФОТО
Сьогодні, 17:32
 0
Медіа
відео
1/8