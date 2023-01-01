Якою буде погода у перший день Нового року на Волині та у Луцьку

За даними Sinoptik, 1 січня у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку повинен закінчитися. У другій половині дня він відновиться з більшою силою і йтиме до пізнього вечора.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 1 січня у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг з дощем, вдень дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.На території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг з дощем, вдень дощ. Вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.