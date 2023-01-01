У волинській бригаді тероборони служить батько з двома синами. ВІДЕО

У волинській бригаді тероборони служить батько з двома синами. ВІДЕО
Начальник штабу одного з батальйонів 100 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ із позивним "102-й" служить на фронті разом зі своїми синами Андрієм та Михайлом.

Про захисників розповідає Регіональне управління Сил територіальної оборони «Захід».

Після повномасштабного вторгнення сім'я Ткачуків навіть не розглядала іншого варіанту, як піти захищати Україну від рашистського ворога. Мужні волинські хлопці переконані, що, якщо не вгамувати росіян зараз, вони ще неодмінно підуть війною проти нас у майбутньому.

"Як батько, я переживаю за кожного солдата, - говорить "102-й". - У батальйоні для мене ніхто не чужий, вони всі - мої діти. Вони - мої солдати".

Детальніше про історію військовослужбовців Волинської бригади ТрО - дивіться у сюжеті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, 100 ОБрТрО, Волинь, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинській бригаді тероборони служить батько з двома синами. ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
На Волині школярі отримали планшети. ФОТО
Сьогодні, 17:32
Волинські тероборонців випустили воєнно-історичний календар Сил ТРО
Сьогодні, 16:51
На Запоріжжі загинув воїн з Волині Сергій Головко
Сьогодні, 16:18
Волинська лікарня отримала автомобіль від іноземних благодійників та доставляє ним донорів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
Волинським воїнам передали тепловізійного обладнання на понад 200 тисяч. ФОТО Волинським воїнам передали тепловізійного обладнання на понад 200 тисяч. ФОТО
02 вересень, 02:17
У волинській теробороні воює стрілець з позивним «Мазда» У волинській теробороні воює стрілець з позивним «Мазда»
02 червень, 05:28
Почали розгляд справи про вбивство батька і сина з тероборони Волині товаришем по службі. ВІДЕО Почали розгляд справи про вбивство батька і сина з тероборони Волині товаришем по службі. ВІДЕО
05 квітень, 22:13
У теробороні Волині служать 5 чоловіків з однієї родини У теробороні Волині служать 5 чоловіків з однієї родини
04 квітень, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській бригаді тероборони служить батько з двома синами. ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
 0
На Волині школярі отримали планшети. ФОТО
Сьогодні, 17:32
 0
Волинські тероборонців випустили воєнно-історичний календар Сил ТРО
Сьогодні, 16:51
 0
На Запоріжжі загинув воїн з Волині Сергій Головко
Сьогодні, 16:18
 0
Волинська лікарня отримала автомобіль від іноземних благодійників та доставляє ним донорів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:10
 0
Медіа
відео
1/8