У волинській бригаді тероборони служить батько з двома синами. ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
Начальник штабу одного з батальйонів 100 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ із позивним "102-й" служить на фронті разом зі своїми синами Андрієм та Михайлом.
Про захисників розповідає Регіональне управління Сил територіальної оборони «Захід».
Після повномасштабного вторгнення сім'я Ткачуків навіть не розглядала іншого варіанту, як піти захищати Україну від рашистського ворога. Мужні волинські хлопці переконані, що, якщо не вгамувати росіян зараз, вони ще неодмінно підуть війною проти нас у майбутньому.
"Як батько, я переживаю за кожного солдата, - говорить "102-й". - У батальйоні для мене ніхто не чужий, вони всі - мої діти. Вони - мої солдати".
Детальніше про історію військовослужбовців Волинської бригади ТрО - дивіться у сюжеті.
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Про захисників розповідає Регіональне управління Сил територіальної оборони «Захід».
Після повномасштабного вторгнення сім'я Ткачуків навіть не розглядала іншого варіанту, як піти захищати Україну від рашистського ворога. Мужні волинські хлопці переконані, що, якщо не вгамувати росіян зараз, вони ще неодмінно підуть війною проти нас у майбутньому.
"Як батько, я переживаю за кожного солдата, - говорить "102-й". - У батальйоні для мене ніхто не чужий, вони всі - мої діти. Вони - мої солдати".
Детальніше про історію військовослужбовців Волинської бригади ТрО - дивіться у сюжеті.
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