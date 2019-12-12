На Запоріжжі загинув воїн з Волині Сергій Головко

На Запоріжжі загинув воїн з Волині Сергій Головко
Сумна, болюча і трагічна звістка знову надійшла на Волинь до Рівненської громади. Захищаючи незалежність та територіальну цілісність загинув земляк.

Про це повідомив голова Рівненської сільської територіальної громади Ковельського району Юрій Фініковський.

30 грудня 2023 року, внаслідок ворожого обстрілу в населеному пункті Степногірськ, Запорізької області, загинув уродженець села Рівне Головко Сергій Володимирович, 01.05.1986 року народження.

Про дату і час прибуття тіла захисника, місце поховання повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: війна, смерть, Волинь, Рівне, Сергій Головко
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