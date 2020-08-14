Юна волинська легкоатлетка здобула «срібло» на всеукраїнському турнірі
Сьогодні, 15:29
Юна легкоатлетка з Волині Дарія Шпак здобула «срібло» на Всеукраїнському турнірі.
Про це йдеться на сторінці Нововолинськ Спорт.
Днями у Львові проходив Всеукраїнський турнір «Фестиваль бігу». Змагалися понад 400 спортсменів з різних куточків України. Участь взяла вихованка Нововолинської дитячо-юнацької спортивної школи Дарія Шпак.
Легкоатлетка здобула друге місце та покращила свій особистий рекорд на дистанції 60 метрів з бар‘єрами.
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Про це йдеться на сторінці Нововолинськ Спорт.
Днями у Львові проходив Всеукраїнський турнір «Фестиваль бігу». Змагалися понад 400 спортсменів з різних куточків України. Участь взяла вихованка Нововолинської дитячо-юнацької спортивної школи Дарія Шпак.
Легкоатлетка здобула друге місце та покращила свій особистий рекорд на дистанції 60 метрів з бар‘єрами.
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Юна волинська легкоатлетка здобула «срібло» на всеукраїнському турнірі
Сьогодні, 15:29