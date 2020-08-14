Юна волинська легкоатлетка здобула «срібло» на всеукраїнському турнірі

Юна волинська легкоатлетка здобула «срібло» на всеукраїнському турнірі
Юна легкоатлетка з Волині Дарія Шпак здобула «срібло» на Всеукраїнському турнірі.

Про це йдеться на сторінці Нововолинськ Спорт.

Днями у Львові проходив Всеукраїнський турнір «Фестиваль бігу». Змагалися понад 400 спортсменів з різних куточків України. Участь взяла вихованка Нововолинської дитячо-юнацької спортивної школи Дарія Шпак.

Легкоатлетка здобула друге місце та покращила свій особистий рекорд на дистанції 60 метрів з бар‘єрами.
Юна волинська легкоатлетка здобула «срібло» на всеукраїнському турнірі
Юна волинська легкоатлетка здобула «срібло» на всеукраїнському турнірі
Юна волинська легкоатлетка здобула «срібло» на всеукраїнському турнірі

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Теги: Волинь, спорт, Нововолинськ
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