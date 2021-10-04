У місті на Волині першим навонародженим подарують сертифікат на 15 тисяч

У місті на Волині першим навонародженим подарують сертифікат на 15 тисяч
У Нововолинську першим новонародженим малюкам планують подарувати сертифікат на 15 тисяч гривень у магазин товарів для дітей.

Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Продовжуємо гарну традицію! Першим новонародженим у 2024 році хлопчику та дівчинці даруємо подарунок", - написав міський голова.

Перші малята та їхні батьки отримають сертифікат на 15 тисяч гривень у магазин товарів для дітей «Колобок».

"Такий варіант подарунка більш практичний. Новоспечені батьки зможуть самостійно обрати необхідне для свого малюка. Чекаємо гарних нових з пологового Нововолинської ЦМЛ. А майбутнім матусям бажаю легких пологів", - підсумував Борис Карпус.

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Теги: Нововолинськ, народження, подарунки
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