У місті на Волині першим навонародженим подарують сертифікат на 15 тисяч
Сьогодні, 13:26
У Нововолинську першим новонародженим малюкам планують подарувати сертифікат на 15 тисяч гривень у магазин товарів для дітей.
Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Продовжуємо гарну традицію! Першим новонародженим у 2024 році хлопчику та дівчинці даруємо подарунок", - написав міський голова.
Перші малята та їхні батьки отримають сертифікат на 15 тисяч гривень у магазин товарів для дітей «Колобок».
"Такий варіант подарунка більш практичний. Новоспечені батьки зможуть самостійно обрати необхідне для свого малюка. Чекаємо гарних нових з пологового Нововолинської ЦМЛ. А майбутнім матусям бажаю легких пологів", - підсумував Борис Карпус.
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Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Продовжуємо гарну традицію! Першим новонародженим у 2024 році хлопчику та дівчинці даруємо подарунок", - написав міський голова.
Перші малята та їхні батьки отримають сертифікат на 15 тисяч гривень у магазин товарів для дітей «Колобок».
"Такий варіант подарунка більш практичний. Новоспечені батьки зможуть самостійно обрати необхідне для свого малюка. Чекаємо гарних нових з пологового Нововолинської ЦМЛ. А майбутнім матусям бажаю легких пологів", - підсумував Борис Карпус.
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