У місті на Волині першим навонародженим подарують сертифікат на 15 тисяч

У Нововолинську першим новонародженим малюкам планують подарувати сертифікат на 15 тисяч гривень у магазин товарів для дітей.Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова"Продовжуємо гарну традицію! Першим новонародженим у 2024 році хлопчику та дівчинці даруємо подарунок", - написав міський голова.Перші малята та їхні батьки отримають сертифікат на 15 тисяч гривень у магазин товарів для дітей «Колобок»."Такий варіант подарунка більш практичний. Новоспечені батьки зможуть самостійно обрати необхідне для свого малюка. Чекаємо гарних нових з пологового Нововолинської ЦМЛ. А майбутнім матусям бажаю легких пологів", - підсумував Борис Карпус.