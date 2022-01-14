У Луцьку затопило підвал багатоповерхівки. ФОТО

У Луцьку затопило підвал багатоповерхівки. ФОТО
В обласному центрі Волині в одній із багатоповерхівок затопило підвал.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.

Ввечері, 30 грудня о 19:46 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вул. Супутника в м. Луцьк відбулось підтоплення житлового будинку.

На місце події прибули місцеві рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою мотопомпи з підвального приміщення відкачали 20 м³ води.

У Луцьку затопило підвал багатоповерхівки. ФОТО
У Луцьку затопило підвал багатоповерхівки. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, підтоплення
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