У Луцьку затопило підвал багатоповерхівки. ФОТО





Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.



Ввечері, 30 грудня о 19:46 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вул. Супутника в м. Луцьк відбулось підтоплення житлового будинку.



На місце події прибули місцеві рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою мотопомпи з підвального приміщення відкачали 20 м³ води.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині в одній із багатоповерхівок затопило підвал.Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.Ввечері, 30 грудня о 19:46 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вул. Супутника в м. Луцьк відбулось підтоплення житлового будинку.На місце події прибули місцеві рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою мотопомпи з підвального приміщення відкачали 20 м³ води.

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