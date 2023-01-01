1 січня у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Зарембою
Сьогодні, 08:10
1 січня у Луцьку відбудеться прощання із загиблим Олександром Зарембою.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У понеділок, 1 січня, о 12 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Заремби Олександра Анатолійовича (10.12.1999 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 8 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.
Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У понеділок, 1 січня, о 12 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Заремби Олександра Анатолійовича (10.12.1999 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 8 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.
Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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