1 січня у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Зарембою

1 січня у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Зарембою
1 січня у Луцьку відбудеться прощання із загиблим Олександром Зарембою.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"У понеділок, 1 січня, о 12 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Заремби Олександра Анатолійовича (10.12.1999 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 8 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.

Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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