Волинянина, який отримав поранення на Авдіївському напрямку, нагородили медаллю. ФОТО

Віктор проходить службу у прикордонному відомстві. За його плечима бойовий досвід, отриманий ще у 2015 році під час виконання завдань з охорони держрубежу у складі оперативно-бойової прикордонної комендатури на Донеччині.



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Обороняти Авдіївський напрямок прикордонник знову відправився навесні цього року. Збираючись з побратимами на «нуль», Віктор усвідомлював, що може не повернутися. Каже, що навіть не брав із собою жодних харчів, бо знав – на перекус часу не буде. Щойно група прикордонників поміняла побратимів на позиціях, російські солдати розпочали штурм. Його наші бійці відбили. Тоді ворог почав гатити з артилерії. Такі обстріли були постійними.



Прикордонник згадує, що українські військові щоночі спостерігали свого роду фаєр-шоу, адже їхні позиції кожні пів години, окрім артилерійських зарядів, обстрілювали запалювальними фосфорними боєприпасами. Укриттів як таких не було, і можливості їх облаштувати через шалену інтенсивність ворожого вогню прикордонники теж не мали. Та підрозділ безжально знищував штурмові групи противника, які раз у раз намагалися зайти в нашу посадку, від якої, до речі, за кілька днів нічого не лишилося, окрім поодиноких кількаметрових стовбурів.



Під час одного з чергових артобстрілів Віктор отримав осколкові поранення у різні частини тіла. Опісля був складний шлях евакуації, тривале лікування, реабілітація та відновлення.



«Жах війни назавжди залишиться в моїй пам'яті. Та попри пережите, тішуся, що чимало окупантів ми все ж таки ліквідували», - поділився емоціями Віктор.



Зараз офіцер-прикордонник знову на службі, охороняє державний кордон на Волині й готовий повернутися в зону активних бойових дій, аби назавжди вигнати ворога з української землі.



За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі указом президента України Віктора нагороджено медаллю «Захиснику Вітчизни».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже десять років волинянинпроходить службу у прикордонному відомстві. За його плечима бойовий досвід, отриманий ще у 2015 році під час виконання завдань з охорони держрубежу у складі оперативно-бойової прикордонної комендатури на Донеччині.Про це повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби.Обороняти Авдіївський напрямок прикордонник знову відправився навесні цього року. Збираючись з побратимами на «нуль», Віктор усвідомлював, що може не повернутися. Каже, що навіть не брав із собою жодних харчів, бо знав – на перекус часу не буде. Щойно група прикордонників поміняла побратимів на позиціях, російські солдати розпочали штурм. Його наші бійці відбили. Тоді ворог почав гатити з артилерії. Такі обстріли були постійними.Прикордонник згадує, що українські військові щоночі спостерігали свого роду фаєр-шоу, адже їхні позиції кожні пів години, окрім артилерійських зарядів, обстрілювали запалювальними фосфорними боєприпасами. Укриттів як таких не було, і можливості їх облаштувати через шалену інтенсивність ворожого вогню прикордонники теж не мали. Та підрозділ безжально знищував штурмові групи противника, які раз у раз намагалися зайти в нашу посадку, від якої, до речі, за кілька днів нічого не лишилося, окрім поодиноких кількаметрових стовбурів.Під час одного з чергових артобстрілів Віктор отримав осколкові поранення у різні частини тіла. Опісля був складний шлях евакуації, тривале лікування, реабілітація та відновлення.«Жах війни назавжди залишиться в моїй пам'яті. Та попри пережите, тішуся, що чимало окупантів ми все ж таки ліквідували», - поділився емоціями Віктор.Зараз офіцер-прикордонник знову на службі, охороняє державний кордон на Волині й готовий повернутися в зону активних бойових дій, аби назавжди вигнати ворога з української землі.За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі указом президента України Віктора нагороджено медаллю «Захиснику Вітчизни».

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