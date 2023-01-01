Волинянина, який отримав поранення на Авдіївському напрямку, нагородили медаллю. ФОТО

Волинянина, який отримав поранення на Авдіївському напрямку, нагородили медаллю. ФОТО
Майже десять років волинянин Віктор проходить службу у прикордонному відомстві. За його плечима бойовий досвід, отриманий ще у 2015 році під час виконання завдань з охорони держрубежу у складі оперативно-бойової прикордонної комендатури на Донеччині.

Про це повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби.

Обороняти Авдіївський напрямок прикордонник знову відправився навесні цього року. Збираючись з побратимами на «нуль», Віктор усвідомлював, що може не повернутися. Каже, що навіть не брав із собою жодних харчів, бо знав – на перекус часу не буде. Щойно група прикордонників поміняла побратимів на позиціях, російські солдати розпочали штурм. Його наші бійці відбили. Тоді ворог почав гатити з артилерії. Такі обстріли були постійними.

Прикордонник згадує, що українські військові щоночі спостерігали свого роду фаєр-шоу, адже їхні позиції кожні пів години, окрім артилерійських зарядів, обстрілювали запалювальними фосфорними боєприпасами. Укриттів як таких не було, і можливості їх облаштувати через шалену інтенсивність ворожого вогню прикордонники теж не мали. Та підрозділ безжально знищував штурмові групи противника, які раз у раз намагалися зайти в нашу посадку, від якої, до речі, за кілька днів нічого не лишилося, окрім поодиноких кількаметрових стовбурів.

Під час одного з чергових артобстрілів Віктор отримав осколкові поранення у різні частини тіла. Опісля був складний шлях евакуації, тривале лікування, реабілітація та відновлення.

«Жах війни назавжди залишиться в моїй пам'яті. Та попри пережите, тішуся, що чимало окупантів ми все ж таки ліквідували», - поділився емоціями Віктор.

Зараз офіцер-прикордонник знову на службі, охороняє державний кордон на Волині й готовий повернутися в зону активних бойових дій, аби назавжди вигнати ворога з української землі.
Волинянина, який отримав поранення на Авдіївському напрямку, нагородили медаллю. ФОТО

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі указом президента України Віктора нагороджено медаллю «Захиснику Вітчизни».
Волинянина, який отримав поранення на Авдіївському напрямку, нагородили медаллю. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З 1 січня на Волині запрацює ще один комплекс автофіксації порушень ПДР
Сьогодні, 21:44
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Олексюк, який загинув п’ять місяців тому
Сьогодні, 21:04
Волинянина, який отримав поранення на Авдіївському напрямку, нагородили медаллю. ФОТО
Сьогодні, 20:46
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Карпук
Сьогодні, 20:13
Погода у Луцьку на завтра, 31 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Олексюк, який загинув п’ять місяців тому «На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Олексюк, який загинув п’ять місяців тому
Сьогодні, 21:04
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Карпук Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Карпук
Сьогодні, 20:13
На рідну Волинь «На щиті» повертається Герой Олександр Квач На рідну Волинь «На щиті» повертається Герой Олександр Квач
Сьогодні, 14:16
На Донеччині загинув Герой з Волині Олег Патіюк На Донеччині загинув Герой з Волині Олег Патіюк
Сьогодні, 12:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З 1 січня на Волині запрацює ще один комплекс автофіксації порушень ПДР
Сьогодні, 21:44
 0
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Олексюк, який загинув п’ять місяців тому
Сьогодні, 21:04
 0
Волинянина, який отримав поранення на Авдіївському напрямку, нагородили медаллю. ФОТО
Сьогодні, 20:46
 0
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Карпук
Сьогодні, 20:13
 0
Погода у Луцьку на завтра, 31 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8